La Juventus è attesa da un mese di febbraio impegnativo per quanto riguarda il calcio giocato e il mercato. Gran parte delle trattative del Calciomercato estivo dipenderanno dalla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero a fine stagione: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. A questi bisogna aggiungere Matthijs de Ligt, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 ma che secondo le ultime notizie di mercato potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare un'offerta importante.

Sul difensore ci sarebbero diverse società interessate, su tutte Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Barcellona. La Juventus potrebbe venderlo per 70/80 milioni di euro. L'eventuale trasferimento alla società catalana sarebbe agevolato anche dall'agente sportivo di de Ligt Mino Raiola, che secondo le ultime notizie di mercato vorrebbe che tre dei suoi assistiti venissero acquistati proprio dal Barcellona. Ci riferiamo a Matthijs De Ligt, Mazraoui e a Paul Pogba.

L'agente sportivo Raiola potrebbe agevolare il trasferimento di de Ligt al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli l'agente sportivo Mino Raiola vorrebbe agevolare il trasferimento di Pogba, Mazraoui e de Ligt al Barcellona.

Il francese e il marocchino sono in scadenza di contratto rispettivamente con il Manchester United e l'Ajax, sarebbero quindi acquisti a parametro zero da parte della società catalana. Diversa invece la situazione contrattuale del difensore della Juventus, che ha un contratto in scadenza con la società bianconera a giugno 2024.

La sua valutazione di mercato è di oltre 70 milioni di euro, somma che sarebbe utile per rinforzare difesa e centrocampo. A proposito di Pogba, anche la Juventus vorrebbe ingaggiarlo. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore francese e dall'ingaggio che vorrà guadagnare. Difficile che la Juventus possa garantirgli i 14 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna nel Manchester United.

Il possibile mercato della Juventus

L'eventuale trasferimento di Matthijs de Ligt al Barcellona garantirebbe una somma importante per la Juventus di oltre 70 milioni di euro, gran parte della quale sarebbe utilizzata per rinforzare difesa e centrocampo. Inoltre la società bianconera risparmierebbe circa 10 milioni di euro a stagione sul monte ingaggi, ovvero quello che guadagna attualmente il difensore olandese. Se dovesse partire potrebbe essere sostituito da Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Per il centrocampo piace un altro giocatore della società inglese, Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023.