La Juventus ha ottenuto un importante pareggio contro l'Atalanta per 1-1 nella scorsa giornata di campionato.

Protagonista del match Matthijs De Ligt, che è stato decisivo in due interventi su tiro di Boga. Il difensore olandese sta dimostrando di essere un giocatore importante e non è un caso si parli di tante società interessate al suo acquisto. Fra queste ci sarebbe soprattutto il Barcellona. A tal riguardo si parla molto della volontà del suo agente sportivo Mino Raiola di agevolare il trasferimento del difensore nella società catalana. La Juventus vorrebbe almeno 100 milioni di euro per il suo giocatore, anche perché nel 2019 è stato pagato oltre 70 milioni di euro per acquistarlo dall'Ajax.

La situazione economica del Barcellona non è ideale, per questo non potrebbe spendere una somma del genere per De Ligt.

Il club catalano potrebbe offrire due giocatori come contropartite tecniche per arrivare al difensore della Juventus. Si tratta della punta Memphis Depay e del terzino Sergino Dest. A questi aggiungerebbe anche una somma cash.

Depay e Dest possibili contropartite tecniche per l'acquisto di De Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona potrebbe acquistare De Ligt a giugno. La società catalana vorrebbe investire circa 40 milioni di euro in contanti e aggiungerci i cartellini di Memphis Depay e di Sergino Dest, valutati un totale di 60 milioni di euro. Sulla punta olandese però ci sarebbe l'interesse concreto anche del Napoli, che deve trovare un sostituto di Lorenzo Insigne, il quale lascerà a parametro zero la società campana a fine stagione.

La Juventus gradirebbe Depay e Dest ma dall'eventuale cessione di De Ligt vorrebbe monetizzare e non avere delle contropartite tecniche. Per questo tale indiscrezioni di mercato non trova conferme fra i principali giornali sportivi italiani. Se invece dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro cash, allora la Juventus potrebbe decidere per la cessione di De Ligt.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus se dovesse vendere De Ligt potrebbe valutare l'ingaggio di Antonio Rudiger. Il difensore del Chelsea va in scadenza di contratto a giugno. Arriverebbe a parametro zero anche se vorrebbe un ingaggio importante da almeno 12 milioni di euro a stagione, cifra probabilmente un po' fuori dalla portata dei bianconeri.

Un altro giocatore che piace per la difesa è Alessio Romagnoli, che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con il Milan. Il giocatore attualmente guadagna circa 6 milioni di euro a stagione, mentre la società rossonera gli avrebbe offerto circa 3 milioni di euro a stagione. Questa sarebbe una pista obiettivamente più percorribile per la Juventus.