La Juventus, negli ultimi anni, ha deciso di acquistare diversi giovani di qualità. Dal 2019 sono arrivati De Ligt, Pellegrini, Chiesa, Kulusevski, Demiral, Locatelli, McKennie, Arthur Melo, Kaio Jorge e Kean. Tutti giocatori poco più che ventenni, segnale evidenti di come la società bianconera voglia costruire una squadra anche per il futuro. Fra i giocatori più costosi degli ultimi anni c'è stato sicuramente Matthijs de Ligt, arrivato nell'estate 2019 per circa 75 milioni di euro. Si era parlato molto di un interesse concreto del Barcellona per il difensore olandese, alla fine però De Ligt decise per l'esperienza professionale alla Juventus.

Di recente la stampa spagnola ha svelato un presunto retroscena di mercato in riferimento proprio all'arrivo di De Ligt nella società bianconera. Il giocatore sarebbe stato vicino al trasferimento al Barcellona, ma a suggerire all'olandese di non accettare un'eventuale offerta della società catalana sarebbe stato Gerard Piqué, difensore appunto del Barcellona. Il classe 1987 avrebbe detto al collega olandese che sarebbe stato una riserva in quanto i titolari erano lui e il francese Lenglet.

Il difensore Piqué avrebbe suggerito a De Ligt di non trasferirsi al Barcellona nel 2019

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli sarebbe stato Piqué a suggerire a De Ligt di non trasferirsi al Barcellona nell'estate 2019.

Il difensore spagnolo avrebbe infatti rivelato all'olandese che non ci sarebbe stata garanzia di giocare titolare. Da qui la decisione di De Ligt di accettare l'offerta della Juventus.

L'olandese non ha mai confermato questa possibilità e tale presunto retroscena di mercato non trova conferme fra i giornali sportivi spagnoli.

Dopo tre stagioni però De Ligt potrebbe effettivamente trasferirsi al Barcellona, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. La società catalana è infatti una di quelle interessate al difensore, al pari di Paris Saint Germain e Chelsea.

Il difensore Gatti potrebbe sostituire De Ligt a giugno

Un'eventuale offerta estiva da 80 milioni di euro per De Ligt potrebbe agevolare la sua partenza, anche in considerazione del fatto che la Juventus ha recentemente speso più di 75 milioni di euro per acquistare Dusan Vlahovic.

Inoltre ha recentemente ingaggiato nel mercato di gennaio, oltre all'ex Fiorentina e al centrocampista Denis Zakaria, il difensore Federico Gatti, uno dei migliori prospetti del campionato di Serie B. Il classe 1998 rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno per poi approdare nella società bianconera dal 1° luglio. Non è escluso che il talento italiano possa avere delle chance da titolare proprio nell'eventualità di una partenza di De Ligt.