La Juventus, in queste ore, è al lavoro per preparare il derby col Torino del 18 febbraio. I bianconeri per questa partita si portano dietro diversi dubbi, anche perché il 22 febbraio ci sarà la gara contro il Villarreal.

Dunque, Massimiliano Allegri dovrà schierare i giocatori che sono in condizioni migliori anche perché la Champions League incombe. Per il derby sembra difficile che il tecnico livornese possa avere a disposizione Federico Bernardeschi. Infatti, il numero 20 juventino sta lavorando ancora a parte con i preparatori atletici e sta cercando di recuperare dal problema muscolare che gli ha impedito di prendere parte alle ultime gare.

La Juventus, però, in vista del derby ha altri dubbi a centrocampo e in difesa, i quali verranno risolti solo nelle prossime ore.

Testa al derby

Le energie della Juventus sono tutte rivolte al derby della Mole, in programma venerdì 18 febbraio. La squadra sta lavorando intensamente e Massimiliano Allegri sta facendo diverse prove poichè il 22 febbraio ci sarà la gara di Champions League contro il Villarreal.

In particolare il tecnico livornese ha alcuni dubbi in difesa e soprattutto a centrocampo. Nella retroguardia juventina non ci sarà lo squalificato Danilo e al suo posto agirà Juan Cuadrado. In mezzo si rivedrà la coppia formata da Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt vista l'assenza di Giorgio Chiellini.

Il dubbio più grande, invece, riguarda la corsia di sinistra, dove è aperto il ballottaggio tra Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Il brasiliano sembra favorito sul numero 2 italiano.

Per quanto riguarda il centrocampo l'unica certezza sembra essere Denis Zakaria. Insieme a lui si contendono due maglie Weston McKennie, Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot.

Il francese e l'americano potrebbero riposare per poi rientrare tra i titolari in Champions League. Manuel Locatelli, invece, è apparso un po' in calo perciò nel derby potrebbe toccare ad Arthur agire in cabina di regia. Per quanto riguarda l'attacco, invece, non sembrano esserci dubbi e verrà confermato il tridente formato da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

La conferenza stampa di Allegri

La Juventus, nella giornata di domani 17 febbraio, sarà nuovamente in campo al mattino alla Continassa per allenarsi in vista del derby. Al termine della seduta, alle ore 14, ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. In questa occasione il tecnico livornese potrebbe dare alcune indicazioni di formazione, anche se probabilmente non si sbottonerà del tutto. Anche perché la Juventus la mattina del 18 febbraio svolgerà la rifinitura dove verrano risolti tutti i dubbi.