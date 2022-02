Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella sessione di mercato estiva è sicuramente Stefan De Vrij. Il centrale olandese non ha avuto un rendimento importante in questa stagione e il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe portare la società nerazzurra a considerare una sua partenza in estate. Non mancano le società interessate al classe 1992 e su tutte si sarebbe fatto sotto il Barcellona nelle ultime settimane, con i blaugrana che sono alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato.

Anche la Lazio avrebbe cominciato a muoversi sotto traccia in vista del mercato estivo.

I biancocelesti sono alla ricerca di un rinforzo in attacco e per questo motivo potrebbe tornare in auge il nome di Luis Muriel, che l'Atalanta non considera incedibile.

Il Barcellona sarebbe su De Vrij

L'Inter con ogni probabilità cederà almeno un big la prossima estate per abbassare il monte ingaggi e finanziare il mercato in entrata. Il giocatore maggiore indiziato a lasciare Milano sembrerebbe essere Stefan De Vrij, che non ha convinto a pieno in questa stagione. Il centrale olandese, soprattutto nelle ultime settimane, è finito nel mirino delle critiche, anche dei tifosi, per la sconfitta subita contro il Milan e il pareggio contro il Napoli.

Il suo valore, comunque, resta indiscutibile e lo dimostra il possibile interesse da parte del Barcellona nelle ultime settimane.

I blaugrana cercano rinforzi nel reparto arretrato anche perché non è da escludere un addio di Piqué, ma a prescindere servono giocatori che alzino il livello visto che anche quest'anno i catalani rischiano di chiudere con zero titoli, essendo già fuori dalla lotta al titolo e dalla coppa del Re, con la sola Europa League rimasta nel mirino.

Il club spagnolo per convincere l'Inter a privarsi di De Vrij sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra importante. L'intenzione è quella di offrire una cifra intorno ai 20 milioni di euro più il cartellino di Memphis Depay, che farebbe comodo alla luce del possibile addio di Alexis Sanchez.

La Lazio penserebbe a Muriel

La Lazio è in cerca di rinforzi in attacco per l'estate per poter affiancare a Ciro Immobile un elemento di sicuro affidamento, che possa anche adattarsi al 4-3-3 di Maurizio Sarri.

Per questo motivo, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Luis Muriel, già sondato a gennaio senza successo. L'Atalanta non alzerà il muro per l'attaccante colombiano, valutato 20 milioni di euro. Il club di Lotito per limitare l'esborso economico vorrebbe proporre 10 milioni di euro più i cartellini di Raul Moro e Danilo Cataldi, mentre la Dea penserebbe a Basic, che la Lazio non vorrebbe lasciare andare essendo indicato da Sarri come sostituto di Luis Alberto, che potrebbe andare via a fine anno.