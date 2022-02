Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore rossonero, così da essere ancora protagonista in Italia e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa.

Reparto sotto osservazione è il centrocampo: con il possibile addio di Franck Kessié, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club rossonero e potrebbe lasciare Milano nella prossima estate, la dirigenza del Diavolo sta monitorando diverse piste per sostituire il Presidente.

Oltre a Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille trattato anche nella scorsa sessione invernale di Calciomercato, tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Jordan Veretout, centrocampista francese in forza alla Roma che sembrerebbe ormai fuori dal progetto di Josè Mourinho, che ha puntato su altri calciatori come Sergio Oliveira, arrivato dal Porto.

Per questo, il centrocampista giallorosso potrebbe lasciare la Capitale la prossima estate. Il Milan sta monitorando la situazione, e con un'offerta intorno ai 20 milioni di euro, il club capitolino potrebbe decidere di lasciar partire l'ex Saint Etienne.

Oltre al centrocampo, il Milan sta lavorando anche sul fronte difesa e attacco: per il reparto difensivo, resta in pole il nome di Sven Botman, centrale del Lille valutato 30 milioni di euro; per il reparto offensivo, resta caldo il nome del Gallo Andrea Belotti, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Torino e che potrebbe svincolarsi a costo zero nella prossima stagione, ed essere una buona alternativa per l'attacco del Diavolo.

Milan, le ultime sul rinnovo di Leao e Bennacer

In casa Milan si lavora anche ai rinnovi dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da blindare i giocatori di maggior qualità e personalità. Dopo il rinnovo di Theo Hernandez, ufficializzato la scorsa settimana, la dirigenza rossonera sta lavorando ad altri rinnovi importanti come quelli di Ismail Bennacer e Rafael Leao, che sembrerebbero entrambi vicinissimi alla conclusione.

In particolare, il Diavolo ha fretta di chiudere il rinnovo per l'esterno portoghese, ormai un punto fermo dello scacchiere tattico di Stefano Pioli. I rossoneri avrebbero proposto un rinnovo da 4 milioni di euro, così da blindare l'ex esterno del Lille, che sarebbe finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola, attentissimo a valorizzare i migliori giovani del panorama europeo. Il Milan vuole tenersi stretto Leao, che rappresenta il presente e il futuro del club rossonero.