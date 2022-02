La Juventus dopo la vittoria contro il Verona in campionato per 2 a 0 è attesa da altri match impegnativi a febbraio. Dopo i quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo i bianconeri sfideranno l'Atalanta, in lotta per il quarto posto che significa qualificazione alla Champions League. E a proposito della massima competizione europea l'andata degli ottavi contro il Villareal è prevista il 22 febbraio in Spagna. Si parla però non solo di calcio giocato ma anche di mercato, nonostante quello recente di gennaio. Le dichiarazioni di Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Verona lasciano intendere che la società bianconera farà un mercato importante anche a giugno.

A tal riguardo alcuni giornali sportivi parlano di un interesse concreto della Juventus per il centrocampista Niccolò Zaniolo, che nel match fra Roma e Genoa si è visto annullare un gol dalla Var per un fallo precedente di Abraham e successivamente è stato espulso per doppia ammonizione. Zaniolo piace molto alla società bianconera e con un contratto in scadenza a giugno 2024 ed un prolungamento di contratto che non è ancora arrivato, potrebbe lasciare la Roma a giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Niccolò Zaniolo a giugno. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per adesso non sono previsti incontri fra le parti per parlare di prolungamento contrattuale.

La sua conferma nella società romana sembra dipendere però dall'eventuale qualificazione della Roma in Champions League. Se non dovessero arrivare i ricavi della partecipazione alla massima competizione europea, una cessione importante potrebbe concretizzarsi a giugno. Potrebbe essere proprio Zaniolo a partire in quanto è uno dei giocatori che potrebbe garantire una somma importante dal mercato.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Il suo arrivo alla Juventus potrebbe concretizzarsi nel caso in cui la Juventus non dovesse riscattare il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. La società bianconera ha un diritto di acquisto dello spagnolo per circa 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa. Arriverà Gatti, già acquistato a gennaio e che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno. Si valuta anche un altro acquisto in difesa, i preferiti sembrano essere Bremer e Romagnoli. Il brasiliano ha una valutazione di circa di 35 milioni di euro, la Juventus potrebbe offrire al Torino una somma in contanti più il cartellino di Pellegrini. Il difensore del Milan arriverebbe a parametro zero in quanto in scadenza di contratto a giugno.