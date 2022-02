La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato estivo. Gli arrivi di Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Zakaria e Vlahovic ne sono la dimostrazione. Fra l'altro nel loro primo match in bianconero il centrocampista e la punta hanno segnato nel 2 a 0 finale contro il Verona. Sarà un mercato importante anche a giugno, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori. A confermare questo però anche Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa di presentazione del match di campionato contro il Verona ha dichiarato che si farà mercato anche a giugno.

Si valutano rinforzi in difesa e a centrocampo. Sono quattro i nomi attualmente seguiti dalla società bianconera. Se dovesse partire Mattia Perin, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe arrivare David Ospina, anche lui come il secondo portiere bianconera in scadenza di contratto a fine stagione. Il colombiano non dovrebbe prolungare con il Napoli. Per quanto riguarda invece la difesa piace Bremer, che ha recentemente prolungato con il Torino fino a giugno 2024 e il terzino del Genoa Cambiaso. Per il settore avanzato si valuta invece il centrocampista Niccolò Zaniolo.

Se dovesse partire Perin, arriverebbe David Ospina, in scadenza di contratto con il Napoli. Per la difesa piace molto Bremer, il brasiliano ha prolungato la sua intesa contrattuale con il Torino fino a giugno 2024 ma questo non significa una conferma. Il brasiliano ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro, la Juventus potrebbe offrire una somma in contanti più il cartellino di Luca Pellegrini.

Proprio il terzino potrebbe essere sostituito da un altro giovane, Andrea Cambiaso, in scadenza di contratto con il Genoa a giugno 2023. Il classe 2000 piace molto perché può giocare su entrambi le fasce difensive. In questa stagione sta giocando molto e fino ad adesso ha segnato un gol e fornito quattro assist decisivi ai suoi compagni.

Potrebbe arrivare un rinforzo importante anche per il settore avanzato.

La Juventus dovrà valutare anche l'eventuale riscatto del cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Il prezzo dello spagnolo è di circa 35 milioni di euro. Se non dovesse essere acquistato la società bianconera potrebbe decidere di investire su Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro.