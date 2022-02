La Juventus ha ottenuto una vittoria importante con il Verona che significa tre punti e quarto posto, anche se l'Atalanta ha una partita in meno. Un risultato importante se consideriamo che proprio i bergamaschi sono stati sconfitti dal Cagliari e che dopo il match di Coppa Italia contro il Sassuolo, saranno gli sfidanti della Juventus in campionato. Grande impatto per i nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, entrambi in gol nel 2 a 0 finale contro il Verona. È rimasto in panchina Luca Pellegrini, con Allegri che gli ha preferito Mattia De Sciglio.

Nonostante sia appena finito il mercato di gennaio, si è parlato molto del classe 1999 come possibile contropartita tecnica per l'acquisto del difensore Bremer a giugno.

Il brasiliano ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con il Torino fino al 2024. Una decisione che sembra motivata dal fatto che in questo modo potrà essere venduto ad un prezzo di mercato importante a giugno. La Juventus potrebbe acquistarlo anche se ci sarebbero anche Milan e Inter sul giocatore. La società bianconera potrebbe offrire il cartellino di Luca Pellegrini ed una somma di circa 20 milioni di euro.

Il brasiliano Bremer potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Bremer a giugno.

La società bianconera potrebbe offrire circa 20 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini. Il brasiliano potrebbe essere il rinforzo ideale per la difesa, può giocare sia a quattro che a tre. La crescita nelle ultime stagioni è stata evidente e sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro essendo un classe 1997.

Con un Bonucci e Chiellini che hanno rispettivamente 35 e 38 anni, sarà necessario ringiovanire anche la difesa a giugno. Per questo Bremer sarebbe l'acquisto giusto anche perché conosce il calcio italiano. La Juventus valuta anche altri difensore per il Calciomercato estivo. Fra questi anche Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Oltre ad Alessio Romagnoli la società bianconera segue un altro giocatore del Milan. Ci riferiamo a Frank Kessié, che sarebbe utile perché garantirebbe fisicità e qualità al centrocampo bianconero. Potrebbe arrivare anche un rinforzo nel settore avanzato, molto dipenderà dalla conferma o meno di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per 35 milioni di euro. Se dovesse partire potrebbe arrivare Zaniolo, si parla inoltre anche di un interesse concreto per la punta del Sassuolo Giacomo Raspadori, valutato circa 30 milioni di euro.