La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a giugno, confermandosi dopo le trattative portate avanti a gennaio. Gli investimenti su Zakaria e Vlahovic sono stati importanti, con una spesa di circa 100 milioni di euro se si aggiunge anche l'acquisto di Federico Gatti, rimasto in prestito al Frosinone fino a giugno. Gran parte del mercato estivo dipenderà anche dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare ma anche dell'eventuale conferma di quei giocatori che attualmente non hanno la certezza di far parte della Juventus nella stagione 2022-2023.

Fra questi, spiccano Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio, in scadenza a giugno, e Alvaro Morata, che è in prestito dall'Atletico Madrid. La Juventus ha un diritto di riscatto del cartellino dello spagnolo di circa 35 milioni di euro, somma che non vorrebbe spendere. A tal riguardo, ci sarebbe stato un incontro fra gli agenti sportivi del giocatore e la società bianconera in Spagna prima del match dell'andata degli ottavi di finale di Champions League fra Villareal e Juventus. La volontà delle parti sembra essere quella di voler proseguire insieme ma molto dipenderà dall'Atletico Madrid e dall'eventualità che possa cedere Morata ad un prezzo minore rispetto a quanto stabilito nell'estate 2020.

Morata è arrivato alla Juventus a giugno 2020

La Juventus ha acquistato in prestito con diritto di riscatto Alvaro Morata nell'estate 2020 dall'Atletico Madrid. Un prestito oneroso costato 10 milioni di euro con possibile di acquisto del cartellino dello spagnolo nell'estate 2021 circa 45 milioni di euro. Nell'intesa fra le parti c'è stata la possibilità di confermare il prestito per un'altra stagione posticipando l'eventuale riscatto a giugno 2022, come fra l'altro si è verificato.

La Juventus ha pagato ulteriori 10 milioni di euro per il prestito e potrebbe riscattarlo per circa 35 milioni di euro a fine stagione. L'incontro che ci sarebbe stato in Spagna sarebbe servito per ribadire la fiducia della società bianconera nei confronti del giocatore. In queste settimane potrebbe esserci un incontro decisivo fra Atletico Madrid e Juventus per il giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro, come dicevamo ad inizio articolo, anche per prolungare il contratto dei giocatori in scadenza a giugno, tra cui Paulo Dybala. La società bianconera potrebbe offrirgli circa 7 milioni di euro a stagione più dei bonus, fino ad arrivare a circa 10 milioni di euro a stagione. Potrebbe partire invece Moise Kean, nel qual caso potrebbe essere sostituito da Giacomo Raspadori, valutato dal Sassuolo circa 30 milioni di euro.