L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato nella prossima sessione estiva di Calciomercato, soprattutto alla luce delle difficoltà mostrate nelle ultime settimane. D'altronde, Edin Dzeko non è più giovanissimo e non può giocare tre partite a settimana ad alti livelli, mentre ci sono dubbi sul futuro di Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Alexis Sanchez, con quest'ultimo che sembra essere il principale indiziato a dire addio visto che vuole giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in quest'annata. In entrata sarebbe spuntato un nome nuovo, quello di Joao Felix, che all'Atletico Madrid non sempre è riuscito a mostrare il proprio valore e non è più considerato incedibile.

Altro nome che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo sembra ormai pronto per il grande salto nel calcio che conta e su di lui avrebbero messo gli occhi Milan e Juventus, in cerca di un rinforzo di livello sugli esterni.

Inter su Joao Felix

L'Inter sarà sicuramente protagonista della prossima sessione di calciomercato, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri potrebbero rivoluzionare il reparto avanzato, che in queste ultime settimane ha dato segnali di difficoltà, cosa abbastanza paradossale se si pensa che quella nerazzurra è la squadra con il miglior attacco italiano, anche grazie al gioco corale.

I nerazzurri cercano un rinforzo di livello e in queste ore si è paventato anche un possibile ritorno di Romelu Lukaku, ma dalla società arriverebbero smentite.

Il club meneghino cerca elementi che abbiano anche dei margini di miglioramento pur essendo già affermati e tra questi c'è sicuramente Joao Felix, che all'Atletico Madrid non è considerato intoccabile e con numeri deludenti in questa stagione, con soli tre reti in diciassette presenze di Liga e una sola in Champions League, realizzata nell'andata degli ottavi con il Manchester United.

La sua valutazione è tra i 60 e i 70 milioni di euro e non è da escludere che le due società possano intavolare uno scambio con Lautaro Martinez, con piccolo conguaglio a favore dell'Inter. Il Toro, infatti, piace all'Atletico da tempo e l'estate scorsa i Colchoneros hanno fatto un tentativo, andato a vuoto.

Milan e Juventus su Berardi

Anche Milan e Juventus potrebbero cambiare qualcosa in attacco e avrebbero messo nel mirino Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo è pronto ormai a giocare con continuità ad altissimi livelli anche in campo europeo. La sua valutazione si aggira sui 30-35 milioni di euro, cifra che entrambe le società proveranno ad abbattere con l'inserimento di contropartite tecniche.

I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Saelemaekers e Messias (qualora dovesse essere riscattato). I bianconeri, invece, si sarebbero giocati la carta Kaio Jorge se non si fosse infortunato, mentre adesso sul piatto potrebbero finire altre pedine, su tutti Luca Pellegrini e Daniele Rugani, non considerati intoccabili da Allegri.