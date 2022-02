La Juventus è attesa da mesi importanti in cui lavorerà per il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dai prolungamenti contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Potrebbero inoltre partire quelli che non hanno inciso come ci si aspettava e che pesano molto sul bilancio societario, su tutti, Alex Sandro, Arthur Melo e Adrien Rabiot. Proprio a centrocampo ci si attendono investimenti pesanti per migliorare la qualità. Oltre al ritorno di Rovella, la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista fisico e di qualità, oltre che una mezzala d'inserimento.

A tal riguardo, si parla molto dell'interesse concreto della società bianconera per il classe 2004 Gavi, in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno 2023. Sul contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che la Juventus potrebbe pagare per arrivare ad uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. Sarebbe un acquisto ideale anche perché giovane e rappresenterebbe il presente e il futuro della Juventus.

Di certo però il Barcellona cercherà di non lasciarlo partire, anche perché con Xavi si cercherà di valorizzare i giocatori cresciuto nel settore giovanile della società catalana.

Il centrocampista Gavi possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare Gavi pagando la clausola rescissoria presente sul contratto del centrocampista del Barcellona da 50 milioni di euro.

Un investimento importante ma che garantirebbe qualità. Inoltre, a quel prezzo si tratterebbe anche di un acquisto a prezzo agevolato considerando il fatto che Gavi è un classe 2004 e può diventare uno dei migliori centrocampisti del calcio europeo. In questa stagione ha disputato diversi match: in Champions League conta 6 presenze, 2 in Europa League e soprattutto 20 nel campionato spagnolo, con 2 gol e 4 assist decisivi ai suoi compagni.

Un match disputato anche nella Supercoppa spagnola ed uno nella Coppa del Re. Conta già 4 match nella nazionale spagnola.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferma fra quelli italiani. Sembra difficile pensare che il Barcellona lasci partire Gavi, considerato il presente e il futuro della società catalana.

Potrebbe essere de Jong il giocatore che sarà ceduto nel calciomercato estivo. Il giovane talento piace alla Juventus, dove ritroverebbe il suo compagno di nazionale e amico de Ligt. Il centrocampista olandese ha segnato un gran gol nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Napoli, contribuendo alla qualificazione dei catalani agli ottavi di finale. La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro.