L'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal ha messo in evidenza una Juventus dai due volti: 60 minuti giocati con mentalità offensiva e con buone azioni da gol, i rimanenti gestiti in maniera difensiva. Complice, evidentemente, anche il ritorno del Villareal che ha cercato il pareggio dopo il gol subito nei primi secondi del match da Vlahovic. Sorprende, però, come diversi giocatori non abbiano inciso come Allegri si aspettava a inizio stagione. Evidente il riferimento a Rabiot, che avrebbe potuto difendere meglio nel gol degli spagnoli segnato da Parejo.

Non ha inciso neanche Arthur Melo, entrato nel secondo tempo. Il brasiliano ha sbagliato diversi palloni, quando il tecnico toscano si aspettava un miglioramento nel gioco con l'ingresso del brasiliano. Miglioramento che non è arrivato. Non è stato schierato Moise Kean, segnale di come Allegri non conti molto sulla punta arrivata in prestito con obbligo di riscatto dall'Everton. Gli altri due nomi che difficilmente saranno riconfermati per la stagione 2022-2023 sono Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che piace all'Everton, e Alvaro Morata.

I giocatori che potrebbero lasciare la Juventus a giugno: fra questi Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe lasciar partire a giugno cinque giocatori importanti.

Alex Sandro potrebbe essere ceduto al Wolverhampton, anche perché sarebbe l'ultima possibilità per monetizzare dalla cessione del suo cartellino. Stessa situazione contrattuale per Adrien Rabiot, che ha un ingaggio importante da 7 milioni di euro a stagione e non sta incidendo come ci si aspettava. Potrebbe essere ceduto ad un prezzo di mercato importante Arthur Melo, valutato circa 30 milioni di euro dalla società bianconera.

Anche nel settore avanzato potrebbero esserci delle partenze pesanti, su tutte quella di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. A meno che la società spagnola decida di accettare un'offerta minore, sembra difficile che la Juventus possa investire tale somma per acquistare un giocatore che compirà 30 anni.

Potrebbe essere riscattato in anticipo Moise Kean dall'Everton e poi essere ceduto al Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

La Juventus avrebbe già individuato i possibile rinforzi per il Calciomercato estivo nel caso in cui fossero confermate le partenze dei cinque giocatori prima menzionati. Nel ruolo di terzino sinistro potrebbe arrivare Andrea Cambiaso del Genoa, in scadenza di contratto a giugno 2023, a centrocampo i rinforzi potrebbero essere due. Oltre al ritorno dal prestito di Rovella, potrebbe arrivare un giocatore importante. Pogba è uno dei giocatori che piacciono, altro nome è quello di Sergej Milinkovic Savic. Per il settore avanzato il preferito sembra essere Giacomo Raspadori del Sassuolo, valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.