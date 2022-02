La Juventus è attesa da match importanti a febbraio fra Champions League, Coppa Italia e campionato. La società bianconera però ha dato un grande supporto al lavoro di Allegri acquistando rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato nel mercato di gennaio. Parliamo di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, che cercheranno di aiutare la Juventus a raggiungere almeno i primi quattro posti in classifica in campionato e ad andare fino in fondo in Champions League. L'investimento per Dusan Vlahovic è costato circa 75 milioni di euro più bonus, somma arrivata quasi nella totalità dalle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski.

A parlare del mercato della società bianconera è stato anche Paolo Bonolis. In una recente intervista il presentatore televisivo noto tifoso dell'Inter ha lanciato una frecciatina ai bianconeri ma anche al direttore generale del Tottenham Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus. Bonolis ha sottolineato come sia sorprendente che l'uruguaiano e lo svedese siano stati valutati intorno ai 70 milioni di euro totali, praticamente la somma con la quale la Juventus ha acquistato Vlahovic dalla Fiorentina. In realtà la cifra incassata dalla Juve si aggira sui 60 milioni, non 70 come detto da Bonolis.

Con tutto il rispetto per i due giocatori in questione, ma non mi sembra valgano certe cifre'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bonolis in riferimento alla cessione da parte della Juventus di Bentancur e Kulusevski al Tottenham dalla quale ha ricavato una somma vicina a quella utilizzata per l'investimento su Dusan Vlahovic.

Il presentatore televisivo ha rimarcato: 'Non è che Paratici (direttore generale del Tottenham) ha lavorato ancora per avvantaggiare la Juventus?'. L'attuale dirigente della società inglese fino a alla scorsa stagione era direttore sportivo della Juventus. Bonolis ha sottolineato il fatto che neanche i sostenitori del Tottenham sono soddisfatti dell'acquisto di Bentancur e Kulusevski.

Altro argomento di discussione dell'intervista che ha visto protagonista Paolo Bonolis è stato il mercato dell'Inter, nello specifico gli arrivi della punta Felipe Caicedo e del terzino Robin Gosens. Secondo il presentatore televisivo l'ecuadoriano è un acquisto utile anche in considerazione dell'infortunio subito da Joaquin Correa. Per quanto riguarda invece il tedesco, se dovesse ritornare quello ammirato nell'Atalanta nelle ultime stagioni, potrebbe essere molto importante per l'Inter. Fra l'altro per Bonolis l'acquisto del giocatore non significa l'addio di Perisic, che potrebbe incontrare la società nerazzurra per il prolungamento dell'intesa contrattuale in scadenza a giugno.