La Juventus è attesa da un mese di febbraio impegnativo per il calcio giocato ma anche per il mercato. Dopo la vittoria contro il Verona i bianconeri sfideranno in Coppa Italia il Sassuolo ed in campionato l'Atalanta. Ci sarà molto lavoro per la società bianconera anche in merito alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno.

Si parla soprattutto del futuro professionale di Paulo Dybala, che in caso di mancata intesa contrattuale con la società bianconera, potrebbe lasciare Torino a parametro zero a giugno. Sia in caso di conferma o meno dell'argentino la Juventus potrebbe acquistare un giocatore nel settore avanzato.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'interesse concreto per Niccolò Zaniolo, valutato circa 40 milioni di euro dalla Roma. Altro nome che piace molto alla società bianconera è quello di Joao Felix, attualmente riserva nell'Atletico Madrid e che potrebbe lasciare la società spagnola a giugno. Il portoghese è arrivato nell'estate 2019 dal Benfica per una somma superiore ai 100 milioni di euro, acquisto che l'Atletico Madrid effettuò per sostituire Antoine Griezmann, trasferitosi al Barcellona. Dopo due stagioni il francese è ritornato all'Atletico Madrid contribuendo alla panchina attuale di Joao Felix, che a questo punto potrebbe considerare un trasferimento alla Juventus.

Joao Felix potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Joao Felix a giugno. Il portoghese potrebbe arrivare se dovesse partire uno fra Dybala e Morata. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid, società proprietaria del cartellino anche del portoghese.

Da tre stagioni in Spagna, Joao Felix non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Attualmente è considerato una riserva e questo potrebbe agevolare il suo acquisto da parte della Juventus. Il suo prezzo di mercato attualmente è di circa 60 milioni di euro e potrebbe diminuire ulteriormente nella seconda parte di stagione se dovesse raccogliere minutaggio.

La Juventus ha ottimi rapporti professionali con il suo agente sportivo Jorge Mendes.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Joao Felix alla Juventus potrebbe concretizzarsi soprattutto se l'Atletico Madrid decidesse di cederlo in una modalità di pagamento agevolata come è successo per l'arrivo di Morata alla Juventus nell'estate 2020. Come dicevamo però l'eventuale arrivo del portoghese potrebbe dipendere dalla partenza di uno fra Dybala e Morata. La società bianconera è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e difesa a giugno. Potrebbe attingere al mercato dei parametri zero, piacciono Frank Kessié e Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.