La Juventus dopo diverse stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi arrivi senza prezzo di cartellino risalgono all'estate 2019, quando vennero ingaggiati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

A giugno diversi giocatori di qualità non prolungheranno la propria intesa contrattuale con le rispettive società. Fra questi spicca anche il nome di Isco, oramai una riserva nel Real Madrid di Carlo Ancelotti. La società spagnola ha deciso di investire molto in giovani di qualità nelle ultime stagioni (basti pensare ai vari Rodrygo e Vinicius), dando sempre meno minutaggio allo spagnolo.

Il centrocampista piace a diverse società, fra cui il Siviglia ma anche alla Juventus.

Allegri gradirebbe molto l'acquisto del giocatore, che potrebbe giocare come mezzala in un centrocampo a tre o eventualmente come trequartista nel 4-2-3-1. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi in particolare nel caso in cui Paulo Dybala non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus.

Il centrocampista Isco potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Isco. Lo spagnolo sarebbe un rinforzo ideale nel caso in cui Paulo Dybala dovesse lasciare a parametro zero la società bianconera. Isco ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione, potrebbe però accettare pure un'offerta minore per diverse stagioni.

Non è da scartare la possibilità arrivi comunque anche con la conferma di Paulo Dybala, in tal caso però potrebbero partire altri giocatori del settore avanzato, come ad esempio Moise Kean.

Isco alla Juventus potrebbe ritrovare il suo ex compagno di squadra al Real Madrid (ma anche di nazionale spagnola) Alvaro Morata, qualora il centravanti dovesse essere riscattato dai bianconeri.

Fra l'altro rilanciarsi in un altro campionato potrebbe aiutare Isco anche a guadagnarsi di nuovo la convocazione nella nazionale spagnola, anche perché a dicembre ci saranno i mondiali in Qatar.

Il resto del mercato della Juventus

Il centrocampista Isco potrebbe non essere l'unico acquisto a parametro zero della Juventus a giugno.

Si valuta un altro rinforzo importante a centrocampo e uno in difesa. Piace Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United (su di lui però ci sarebbe l'interesse concreto anche del Paris Saint Germain), la società bianconera potrebbe offrire un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus al centrocampista francese.

Per quanto riguarda la difesa potrebbe arrivare Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.