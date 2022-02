Martedì 22 febbraio alle ore 21 si giocherà Villarreal-Juventus, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 21/22. Il club del "sottomarino giallo", durante la fase a gironi della massima competizione europea per club, si è piazzato in seconda posizione nel Gruppo F con 10 punti ottenuti, subito dietro al Manchester United. La Vecchia Signora, invece, ha vinto il Gruppo H con 15 punti all'attivo, mentre la seconda posizione è stata occupata dal Chelsea.

Dove vederla: il match tra Villarreal e Juventus verrà trasmesso in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Villarreal, out Gerard Moreno

Unai Emery e il suo Villarreal si appresteranno ad affrontare i bianconeri senza poter contare sulle prestazioni degli infortunati Peña, Gerard Moreno e Coquelin. Per tentare di impensierire la Juventus, il tecnico ex Siviglia potrebbe schierare il 4-3-3, con Rulli a difesa dei pali. Il quartetto arretrato potrebbe avere come interpreti titolari Foyth e Pedraza che agiranno come terzini, mentre la coppia Pau Torres-Albiol si posizionerà in mezzo al pacchetto arretrato. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Capoue, Lo Celso e Parejo. Il tridente d'attacco della compagine spagnola avrà buone chance di essere formato, almeno inizialmente, da Alberto Moreno, Chukwueze e Danjuma.

Juventus, ballottaggio De Sciglio-Alex Sandro

Mister Allegri e la sua Juventus, reduci da due pareggi consecutivi in campionato con l'Atalanta e con il Torino, saranno ben consci che tornare alla vittoria contro il Villarreal darebbe un'iniezione di fiducia all'ambiente e spianerebbe la strada verso i quarti di finale della competizione europea.

Per battere il "sottomarino giallo", l'allenatore toscano potrebbe scegliere anch'esso il 4-3-3, con Szczesny come estremo difensore. Ai lati del reparto difensivo bianconero potrebbero esserci Cuadrado come terzino destro e uno tra Alex Sandro e De Sciglio che occuperanno il fronte opposto, col difensore italiano classe '92 che pare avanti nelle gerarchie del mister.

Al centro della difesa, invece, assieme a de Ligt dovrebbe esserci uno tra Danilo e Bonucci, col primo che sembra leggermente favorito per una maglia. Zakaria, Locatelli e Rabiot saranno presumibilmente i titolari del centrocampo della Juventus. Il tridente della Vecchia Signora, infine, potrebbe essere composto da Dybala, Vlahovic e Morata. Non saranno del match causa infortunio Chiesa, Rugani e Pellegrini.

Le probabili formazioni di Villarreal-Juventus:

Villarreal (4-3-3): Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Capoue, Lo Celso, Parejo, Alberto Moreno, Chukwueze, Danjuma. Allenatore: Emery.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Danilo (Bonucci), de Ligt, De Sciglio (Alex Sandro), Zakaria, Locatelli, Rabiot, Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.