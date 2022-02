La Juventus è stata una delle protagoniste del mercato di gennaio con gli acquisti di Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Investimenti che si stanno rivelando molto importanti ma che sono costati molto, un totale di circa 100 milioni di euro. Somma attutita dalla cessione di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, che potrebbero garantire alla lunga circa 70 milioni di euro con il riscatto del loro cartellino da parte del Tottenham. L'impatto dei due centrocampisti nella società inglese non è stato ideale, a tal punto che i sostenitori inglesi hanno criticato il direttore generale Fabio Paratici.

Il Tottenham ha anche ceduto quatto giocatori a gennaio, Nile John (Charlton), Tanguy Ndombele (Lyon), Bryan Gil (Valencia), Giovani Lo Celso (Villarreal). Soprattutto le partenze del francese, lo spagnolo e l'argentino potrebbero pesare molto rispetto agli investimenti effettuati in giovani come Bentancur e Kulusevski. Il tecnico della società inglese Antonio Conte ha definito i due centrocampisti arrivati nella Juventus non ancora pronti per giocare titolari.

Il tecnico Conte ha parlato del mercato del Tottenham e degli arrivi di Bentancur e Kulusevski

'A gennaio sono dati via quattro giocatori importanti, non è semplice. Ne sono arrivati due, anche numericamente, invece di rinforzarti sulla carta potresti esserti indebolito'.

Queste le recenti dichiarazioni di Antonio Conte in riferimento al mercato di gennaio del Tottenham. Il tecnico della società inglese ha aggiunto: 'Bentancur e Kulusevski in prospetto sono ideali per il Tottenham che cerca giocatori giovani da far crescere e sviluppare, ma non sono pronti'. Conte ha spiegato che la società vuole investire sui giovani di qualità, come dimostrano gli acquisti dell'uruguaiano e dello svedese.

Attualmente il Tottenham è ottavo in classifica a -7 punti dal Manchester United quarto. I londinesi però hanno tre match in meno rispetto allo United. Potenzialmente potrebbe esserci il sorpasso, anche se la squadra di Conte arriva da tre sconfitte consecutive.

Il mercato della Juventus

Le cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham hanno evidentemente aiutato dal punto di vista economico gli acquisti della Juventus a gennaio, alleggerendo l'investimento da circa 100 milioni di euro effettuato per Gatti, Zakaria e Vlahovic.

All'uruguaiano e allo svedese bisogna aggiungere la cessione in prestito di Aaron Ramsey, trasferitosi ai Glasgow Rangers. La Juventus spera che il gallese possa giocare diversi match, anche perché sembra difficile che gli scozzesi possano riscattarlo per l'ingaggio che attualmente guadagna. La Juventus potrebbe venderlo nel Calciomercato estivo, magari nel campionato inglese, dove ci sono diverse società interessate al giocatore.