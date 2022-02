Per la Juventus il mese di febbraio sarà molto impegnativo per il calcio giocato ma anche per il mercato. Molte delle trattative estive dipenderanno infatti dalle eventuali conferme dei giocatori attualmente in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero. Ci riferiamo a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Potrebbero essere confermati tutti, l'unica incertezza sembra riguardare il secondo portiere, che potrebbe lasciare la Juventus per fare un'esperienza professionale da titolare.

In questi giorni si parla soprattutto della situazione contrattuale di Paulo Dybala. La volontà della Juventus sembra essere quella di confermare l'argentino offrendogli lo stesso ingaggio di cui si parlava ad ottobre, ovvero 8 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus fino a giugno 2026. L'unica differenza rispetto all'offerta di qualche mese fa è nel costo di commissione da pagare all'agente sportivo del giocatore Jorge Antun. La Juventus vorrebbe risparmiare circa 5 milioni di euro netti per il pagamento dell'agente sportivo di Dybala.

La Juventus non vorrebbe pagare le commissioni all'agente sportivo per il contratto di Dybala

La società bianconera potrebbe confermare all'argentino l'offerta da 8 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus presentata ad ottobre senza però sostenere i 5 milioni di euro che andrebbero a Jorge Antun, agente sportivo di Dybala. In questo modo la società bianconera non avrebbe problemi a garantire all'argentino l'incremento di ingaggio rispetto a quello che guadagna attualmente.

Come è noto Dybala ha uno stipendio di circa 7 milioni di euro netti a stagione. Se dovesse arrivare l'intesa contrattuale fra le parti l'argentino rimarrebbe sempre il secondo giocatore più pagato dell'organico bianconero.

Il difensore De Ligt è il giocatore che guadagna di più nella Juventus

Attualmente è De Ligt il giocatore con l'ingaggio più importante da 10 milioni di euro netti a stagione più bonus.

La Juventus però con l'olandese ha avuto la possibilità di utilizzare il Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata per l'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri. De Ligt è stato acquistato nell'estate 2019 dall'Ajax per circa 75 milioni di euro. Fra l'altro non è da scartare la possibilità che il difensore lasci la società bianconera a giugno. In caso di offerta da 100 milioni di euro potrebbe essere ceduto. Ci sarebbe diverse società interessate al giocatore, su tutte Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea.