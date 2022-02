La Juventus è attesa da un mese di febbraio importante per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. La società bianconera sta già lavorando alla ricerca di rinforzi importanti. Non si attendono invece grandi investimenti in difesa anche perché a gennaio è stato acquistato Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno. Molto dipenderà dal futuro professionale di Matthijs de Ligt. Si è parlato molto negli ultimi mesi della possibile partenza del giocatore olandese, che è seguito da diverse società europee. Fra queste spiccano Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea.

In caso di offerta pari a circa 120 milioni di euro la Juventus potrebbe lasciarlo partire. In tal caso la società bianconera potrebbe acquistare come sostituto il difensore del Torino Bremer, che ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale fino a giugno 2024. Una conferma che però sembra solo momentanea e motivata dal fatto che a giugno potrebbe essere venduto con una valutazione di mercato più alta. Il suo prezzo attuale è di circa 20 milioni di euro ma se dovesse confermarsi in questa seconda parte della stagione, il Torino potrebbe venderlo per circa 25 milioni di euro.

Bremer potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Il brasiliano arriverebbe nel caso in cui de Ligt dovesse lasciare la società bianconera. Il difensore olandese piace a diverse società e dalla sua partenza la Juventus potrebbe guadagnare circa 120 milioni di euro. Somma che in parte sarebbe utilizzata per il brasiliano del Torino ma anche per acquistare un centrocampista di qualità.

A proposito di Bremer, la Juventus per attutire l'esborso economico in contanti per il suo cartellino potrebbe inserire come contropartita tecnica il nuovo acquisto Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno. Se così sarà, potrebbe arrivare un altro difensore. Piace molto Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi anche a centrocampo e nel settore avanzato. Molto dipenderà dalle cessioni e dall'eventuale conferma di giocatori come Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid, e di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno. A proposito di centrocampo piace Ryan Gravenberch, che l'Ajax potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro. Più o meno la stessa valutazione di mercato di Zaniolo, centrocampista che potrebbe lasciare la Roma a giugno.