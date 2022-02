La Juventus ha vinto un match importante contro il Verona che significa tre punti ma anche quarto posto in classifica, anche se l'Atalanta ha un match in meno. A tal riguardo il match di domenica 13 febbraio contro i bergamaschi sarà molto importante per i bianconeri. Allegri ha avuto degli spunti molto interessanti contro i veneti, tanti giocatori hanno disputato una partita importante migliorando le prestazioni risalente a prima della pausa per le nazionali. Ottima l'intesa anche di Alvaro Morata con Dusan Vlahovic, nell'intervista post partita lo spagnolo ha dichiarato di sentire la fiducia di società e tecnico e questo lo ha aiutato nel migliorare le prestazioni.

Se quindi fino a qualche settimana fa si parlava di addio di Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a 35 milioni di euro, attualmente le cose sembrano essere cambiate. Lo spagnolo se dovesse confermarsi potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2022-2023, con la società bianconera che andrebbe a riscattare il cartellino del giocatore. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro. La Juventus non vorrebbe spendere tale somma in contanti, per questo potrebbe inserire una contropartita tecnica per l'acquisto di Morata. Si parla di Arthur Melo come giocatore che potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid per lo spagnolo.

Il centrocampista Arthur Melo possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Arthur Melo per l'acquisto di Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid anche perché ha dimostrato di avere un'intesa importante con Dusan Vlahovic.

Lo spagnolo avrebbe potuto lasciare la Juventus a gennaio considerando l'interesse concreto del Barcellona. Alla fine è rimasto nella società bianconera, con la fiducia che gli è stata ribadita anche dal tecnico Massimiliano Allegri. Morata è stato schierato come punta di fascia nel 4-3-3 dando un supporto importante nel settore avanzato servendo l'assist decisivo per il gol del 2 a 0 di Zakaria.

Ha aiutato anche in difesa, uscendo nel secondo tempo fra gli applausi dell'Allianz Stadium. Per questo potrebbe rimanere, l'Atletico Madrid preferirebbe monetizzare dalla sua cessione o eventualmente un'altra contropartita tecnica e non Arthur Melo. A Simeone piace molto Weston McKennie, che però difficilmente la Juventus cederà a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche centrocampo e difesa a giugno. Si valuta Ryan Gravenberch, in scadenza di contratto con l'Ajax a giugno 2023. Per quanto riguarda il settore difensivo potrebbe ingaggiare uno o due difensori a parametro zero. Piacciono Antonio Rudiger e Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto rispettivamente con il Chelsea e il Milan a fine stagione.