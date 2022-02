L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato nella prossima sessione estiva di Calciomercato, soprattutto alla luce delle difficoltà mostrate nelle ultime settimane. D'altronde, Edin Dzeko non è più giovanissimo e non può giocare tre partite a settimana ad alti livelli, mentre ci sono dubbi sul futuro di Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Alexis Sanchez, con quest'ultimo che sembra essere il principale indiziato a dire addio, visto che vuole giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in quest'annata.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku gradirebbe un ritorno a Milano sponda nerazzurra.

La trattativa però non è assolutamente semplice, visto che l’attaccante è stato pagato a peso d’oro dal Chelsea la scorsa estate. Il belga, complice un infortunio e problemi di adattamento, non è riuscito a inserirsi nella maniera giusta nello schema tattico del tecnico dei Blues Thomas Tuchel, che gli sta preferendo altri tipi di calciatori nel ruolo di attaccante.

'Big Rom' vorrebbe tornare in nerazzurro

Romelu Lukaku potrebbe caratterizzare nuovamente la sessione estiva di calciomercato dell'Inter, dopo averlo già fatto in quella scorsa, quando aveva lasciato Milano trasferendosi al Chelsea per 115 milioni di euro. Il centravanti belga, dunque, non è stato solo il giocatore più pagato della storia nerazzurra, preso dal Manchester United nell'estate del 2019 per oltre 70 milioni di euro, ma anche quello venduto alla cifra più alta di sempre.

Però Lukaku non si è ambientato al meglio al Chelsea di mister Tuchel. Il rendimento non è stato dei migliori in Inghilterra, condizionato da un infortunio alla caviglia e dal Covid, con soltanto cinque reti messe a segno in 17 partite di Premier League, a fronte di due gol realizzati in quattro gare di Champions League. Nell'ultima gara di Premier contro il Crystal Palace l'ex attaccante nerazzurro ha fatto registrare un record negativo toccando appena 7 palloni in oltre 90 minuti.

Il bomber belga ha trovato la sua massima espressione all'Inter, dove ha dimostrato in due stagioni di essere un giocatore decisivo. Grazie anche ai suoi gol che la squadra nerazzurra ha vinto il campionato nella scorsa stagione. L'ex numero 9 nerazzurro sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per ritornare in Italia ed essere ancora una volta protagonista con la maglia interista; la trattativa sembra però molto difficile, visto i costi dell'operazione.

Trattativa difficile

Il ritorno a Londra, sponda Chelsea, è diverso fin qui dalle aspettative estive. Romelu Lukaku sta vivendo una stagione difficile e nemmeno la vittoria nel Mondiale per Club con tanto di gol ha fatto svoltare "Big Rom".

L'attaccante sogna il ritorno all’Inter, lo ha svelato mesi fa a Sky Sport, in un’intervista che fece parecchio discutere. E dopo l'esclusione a sorpresa in Champions League contro il Lille i rumors sono tornati d’attualità. L'affare è complicato, servono parecchi incastri per rivedere Lukaku vestire la maglia nerazzurra. Tante, tantissime sarebbero infatti le controindicazioni: l’Inter certamente gradirebbe riprendere un giocatore del genere, ma a oggi le strategie di Marotta e Ausilio guardano altrove (a Scamacca per esempio) e lo stipendio del belga a Londra è di 12,5 milioni di euro netti a stagione (oltre 5 milioni sopra il tetto massimo nerazzurro).

C’è poi il lato Chelsea: i Blues, dopo il maxi investimento da 115 milioni di euro dell’estate scorse, difficilmente aprirebbero al prestito gratuito del giocatore, unica strada percorribile per le casse attuali dell’Inter. Inoltre Lukaku stesso, che comunque al momento ha tutta l'intenzione di riconquistare gerarchie a Londra, potrebbe decidere di ridursi l’ingaggio, ma come detto i tasselli del puzzle sono difficili da mettere tutti insieme: al momento quindi il tutto pare più una suggestione che una pista concreta.