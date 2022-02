L'estate scorsa la cessione che ha fatto maggiore scalpore è stata sicuramente quella dell'Inter, che a metà agosto ha ceduto Romelu Lukaku al Chelsea per la cifra record di 115 milioni di euro. In questo modo la società nerazzurra ha sistemato i conti e assecondato la volontà del centravanti belga, che premeva per tornare a Londra per prendersi la rivincita con la maglia dei Blues. Le cose, però, non stanno andando secondo le previsioni e l'attaccante non avrebbe nascosto il proprio malumore. Alla luce di ciò, starebbe prendendo quota anche l'ipotesi di un ritorno all'Inter.

Anche il Torino ha cominciato a lavorare in vista della prossima estate, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo. Tra i tanti nomi seguiti dal club granata, in cima alla lista ci sarebbe sempre Nahitan Nandez, già sondato senza successo a gennaio.

Lukaku potrebbe tornare all'Inter

Romelu Lukaku potrebbe caratterizzare nuovamente la sessione estiva di calciomercato dell'Inter, dopo averlo già fatto in quella scorsa, quando aveva lasciato Milano trasferendosi al Chelsea per 115 milioni di euro. Il centravanti belga, dunque, non è stato solo il giocatore più pagato della storia nerazzurra, preso dal Manchester United nell'estate del 2019 per oltre 70 milioni di euro, ma anche quello venduto alla cifra più alta di sempre.

Il rendimento con la maglia dei Blues non è stato dei migliori, con Tuchel che spesso lo ha anche relegato in panchina. Solo cinque le reti realizzate in 16 partite di Premier League, a fronte di due gol messi a segno in quattro partite di Champions League. Anche se nelle scorse ore ha segnato nella finale vinta nel Mondiale per club.

Numeri comunque di gran lunga inferiori rispetto a quelli raccolti con la maglia nerazzurra nei due anni precedenti. E proprio questo malumore potrebbe portare il belga a lasciare il Chelsea a giugno.

L'Inter sarebbe in agguato sul classe 1993, ma a determinate condizioni. Il giocatore, infatti, potrebbe arrivare anche con la formula del prestito, con parte dell'ingaggio a carico del club di Abramovich.

In questo modo i Blues potrebbero sperare in una rivalutazione dell'attaccante per poi provare a cederlo a titolo definitivo nell'estate del 2023.

Torino su Nandez

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista della prossima estate. Il primo nome nel mirino sembra essere sempre quello di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è stato sondato anche a gennaio ma l'affare non è mai entrato nel vivo, anche perché su di lui c'erano anche Roma e Juventus. Ora il club di Urbano Cairo vuole muoversi in anticipo e con il Cagliari potrebbe essere imbastito uno scambio con Daniele Baselli, attualmente già in prestito ai rossoblu, con un piccolo conguaglio a favore dei sardi.