Inter e Milan potrebbero intavolare un altro derby sul fronte mercato al termine della stagione. Quello sul campo è terminato con una vittoria dei rossoneri grazie alle reti di Giroud ma i rinforzi per la rosa del futuro di Stefano Pioli potrebbero arrivare proprio dai cugini nerazzurri.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i dirigenti di Elliott avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Matias Vecino e Danilo D'Ambrosio che non starebbero trovando molto spazio nello scacchiere tattico dell'allenatore ex Lazio. Entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbero non rinnovare con l'Inter perché Piero Ausilio e Giuseppe Marotta vorrebbero rinforzare la squadra con profili più congeniale al nuovo assetto tattico come ad esempio quelli di Luiz Felipe e Franck Kessie.

Il centrocampista ex Atalanta non ha rinnovato il contratto con il Milan a causa delle richieste economiche, ritenute troppo elevate, di circa otto milioni di euro a stagione. Sulle sue tracce del calciatore 1996 ci sarebbero anche Juventus e Paris Saint Germain che potrebbero mettere sul piatto, che sarebbero disposte a mettere sul piatto uno stipendio da circa sette milioni di euro più bonus legati alle prestazioni.

Possibile scambio tra Inter ed Empoli

La società presieduta dagli Zhang, però, vorrebbe rinforzare anche la corsia mancina in vista del possibile addio di Ivan Perisic. Il croato, infatti, non ha ancora rinnovato il suo rapporto con l'Inter che scade nel 2022. Le sue richieste economiche sarebbero di circa sei milioni di euro mentre i dirigenti milanesi non andrebbero oltre i tre milioni di euro.

Dopo aver ingaggiato Robin Gosens a gennaio, l'Inter potrebbe anche adottare una strategia che riguarderebbe l'ingaggio di un prospetto futuribile da far crescere sotto la guida tecnica di Inzaghi.

Oltre a Cambiaso del Genoa piacerebbe anche Parisi dell'Empoli. I rapporti con con il club toscano sarebbero molto buoni e si sono intensificati dopo l'operazione in prestito che ha portato Andrea Pinamonti in Toscana.

La valutazione di Parisi sarebbe di circa dodici milioni di euro ma i dirigenti del club milanese potrebbero decidere di inserire come contropartita tecnica il cartellino di Samuele Mulattieri, questa stagione in forza al Crotone. Il terzino dell'Empoli, però, piacerebbe molto anche al Napoli di Luciano Spalletti, che avrebbe intenzione di chiedere un profilo con le stesse caratteristiche tecniche per garantire a Mario Rui di tirare il fiato. L'Interesse dell'Inter per un altro esterno sarebbe nata dopo che Inzaghi ha deciso di arretrare Dimarco in difesa.