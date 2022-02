La Juventus, in queste ore, si sta preparando per la partita di oggi 6 febbraio contro il Verona. Per questa sfida dei bianconeri c'è grandissima attesa poiché Massimiliano Allegri farà esordire i nuovi acquisti Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Il tecnico livornese ha deciso di inserire subito i calciatori arrivati nella sessione di mercato di gennaio per aumentare la qualità della sua Juventus. Inoltre, per la gara di oggi i bianconeri non avranno a disposizione Manuel Locatelli che sarà squalificato. Per questo motivo, Massimiliano Allegri lancerà fin da subito Denis Zakaria che avrà il compito di affiancare Arthur e Adrien Rabiot.

La Juventus lancia i nuovi gioielli

I tifosi della Juventus sono in fermento per vedere in campo dal primo minuto i nuovi acquisti. Massimiliano Allegri accontenterà subito i suoi sostenitori visto che l'attacco bianconero sarà guidato da Dusan Vlahovic. Insieme a DV7 ci saranno Paulo Dybala e Alvaro Morata. Dunque, la Juventus potrà contare un tridente di assoluto livello e la speranza è di aumentare il numero dei gol. Il terzetto offensivo bianconero sarà supportato dalla qualità e dalla quantità di Denis Zakaria, Arthur e Adrien Rabiot. Mentre Weston McKennie partirà dalla panchina. Infatti, l'americano doveva rientrare giovedì dagli impegni con la nazionale ma il suo volo è stato annullato e ha dovuto aspettare per prendere un nuovo aereo che lo riportasse a Torino.

McKennie è arrivato in Italia solo ieri 5 febbraio e per questo motivo Allegri lo farà riposare. Anche Juan Cuadrado godrà di un turno di riposo perché è reduce da un tour de force di tre partite con la Colombia. Al suo posto tornerà Danilo che giocherà nel quartetto di difesa con Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Torna Bonucci

La Juventus, per la gara contro il Verona, avrà alcune assenze. Infatti, mancheranno Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli e Alex Sandro. Il primo è reduce da un fastidio muscolare e rientrerà in settimana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Mentre Alex Sandro ha avuto il Covid adesso si è negativizzato e sta rientrando in Italia. Il brasiliano sarà a disposizione a partire da domani 7 febbraio. Anche Manuel Locatelli rientrerà a disposizione visto che contro il Verona non sarà a disposizione poiché squalificato. Dunque, a partire da domani 7 febbraio la Juventus avrà tutti a disposizione e potrà preparare al meglio le gara di Coppa Italia contro il Sassuolo e quella di campionato contro l'Atalanta.