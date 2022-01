Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose. I nerazzurri, dopo aver messo a segno il colpo Robin Gosens, sarebbero interessati ancora ad un esterno sinistro in vista del possibile addio di Ivan Perisic. Il croato, infatti, non avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2022. Il ragazzo vorrebbe guadagnare circa sei milioni di euro all'anno. Nel mirino dei dirigenti ci sarebbero Andrea Cambiaso, Augello e e Parisi. Per il calciatore della Sampdoria ci sarebbe stato un tentativo già in queste ultime ore di mercato con un possibile prestito con diritto di riscatto.

Gli altri due, invece, sarebbero profili che interesserebbero per l'estate. Il ragazzo del Genoa interesserebbe anche a Milan e Juventus mentre l'esterno dell'Empoli anche al Napoli. Entrambi avrebbero una valutazione di circa dieci milioni di euro. L'Inter sarebbe sempre interessata all'esterno sinistro perché nelle prossime ore, Kolarov, dovrebbe risolvere consensualmente il suo contratto. E' molto probabile, che nel ruolo da terzo centrale, venga dirottato Federico Dimarco, utilizzato da Simone Inzaghi come jolly sul fronte sinistro. L'ex Parma ha dimostrato di essere un profilo molto valido soprattutto a partita in corso e soprattutto congeniale ai meccanismi del 3-5-2.

La Juventus potrebbe sostituire Bentancur con Tousart

La Juventus, che potrebbe cedere Aaron Ramsey ai Rangers, dopo essersi allontanata da Nahitan Nandez potrebbe ingaggiare Lucas Tousart. Il calciatore dell'Hertha Berlino piacerebbe molto a Cherubini che vorrebbe tentare di portarlo a Torino come colpo dell'ultima ora dopo per occupare la casella liberatasi dopo l'addio di Rodrigo Bentancur.

Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2025 ed una valutazione di circa quindici milioni di euro. Il gallese, invece, dovrebbe trasferirsi in Scozia attraverso un'operazione basata sul prestito con diritto di riscatto.

Dembélé potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Un altro obiettivo della Juventus, Ousmane Dembélé, potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain.

Il calciatore piacerebbe molto a Mauricio Pochettino che avrebbe dato il consenso ad un possibile scambio con Angel Di Maria. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbero cambiare squadra già in questa sessione di mercato. L'ex Real Madrid tornerebbe dunque in Liga. I bianconeri, invece, interessati al francese per un possibile colpo a parametro zero avrebbero deciso di abbandonare la pista per puntare tutto su Dusan Vlahovic, giunto a Torino per circa settanta milioni di euro.