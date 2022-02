Una sconfitta giunta a pochi minuti dal termine, con la prima vittoria esterna sfumata nel finale del secondo tempo. Il Crotone di Francesco Modesto è uscito nuovamente sconfitta anche dal "Del Duca" in casa dell'Ascoli (2-1), incassando il 15esimo k.o. di questo campionato. Per in rossoblù, attualmente penultimi, la zona Play-out sembra essere lontana con otto punti di distacco dalle posizioni utili per gli spareggi salvezza attualmente detenute da Cosenza e Alessandria.

Crotone, chance salvezza ridotte al minimo

La gara sembrava essersi incanalata verso i binari giusti per il Crotone, passato in vantaggio con Kone al 54'.

La svolta, però è arrivata con un doppio cambio che ha portato Francesco Modesto a richiamare gli esterni Kargbo e Marras per dare spazio ai più freschi Giannotti e Borello. Le due sostituzioni hanno però portato la squadra ad abbassare il suo baricentro con l'Ascoli abile ad approfittare del calo dei rossoblù portando a segno il pareggio con Falasco al 84'. La beffa è però giunta al 90' con un calcio di rigore concesso dopo consulto al Var che ha portato prima alla parata di Festa e al successo gol sulla respinta da parte di Maistro.

Modesto in balia degli avversari

Neppure un cambio di modulo ha permesso al Crotone di Francesco Modesto di riuscire a portare a casa punti da Ascoli. Gli squali sono scesi in campo per l'occasione con il 4-3-2-1, il modulo ad "albero di Natale".

Se nella prima parte di gioco tale scelta ha pagato con un predominio territoriale, nella ripresa il Crotone non è stato capace di creare pericoli seri alla difesa marchigiana. Alla fine a festeggiare è stato il gruppo di Andrea Sottil, al rientro in panchina dopo tre turni di squalifica. Il Crotone ha così dovuto rimandare non solo l'appuntamento con la prima vittoria esterna stagionale ma anche con il primo successo del 2022.

I 15 punti in graduatoria, inoltre, sembrano ormai essere più che una sentenza. Salvo clamorosi cambi di rotta per gli squali si profilerà un ritorno inaspettato in Lega Pro, categoria dalla quale i rossoblù mancavano ormai dal 2009.

Crotone, l'analisi di Modesto

A fine match ad analizzare l'esito dell'incontro e la prova del Crotone è stato lo stesso allenatore rossoblù, Francesco Modesto.

"Secondo me abbiamo fatto una grande gara, quella che dovevamo fare. Ci è mancata la furbizia. La prestazione c’è stata, è stata veramente buona, tranne negli ultimi 7 minuti dove abbiamo regalato qualcosa. Kargbo e Marras? Augustus era stato poco bene, aveva già chiesto il cambio. Manuel si era sacrificato per tutta la gara, ha battagliato con i terzino bianconeri ed era stanco, ho deciso di sostituirlo".