Il calciomercato della Juventus nella prossima estate sarà probabilmente ricco di trattative ma anche di grattacapi difficili da risolvere. Uno dei crucci che Cherubini e Arrivabene dovranno sbrogliare è quello di Alvaro Morata. Se l'attaccante spagnolo non dovesse rimanere a Torino, la dirigenza bianconera starebbe già analizzando le possibili operazioni per potenziare l'organico in vista della stagione 2022/2023. Il nome che circola in queste ore sarebbe quello di Alexandre Lacazette.

Juventus, la situazione Alvaro Morata preoccupa

La situazione di Alvaro Morata è un grattacapo difficile da sbrogliare.

La Juventus ha già speso la 20 milioni per i due anni di prestito dell' attaccante. Tuttavia il riscatto totale per il bomber spagnolo costerebbe alla Vecchia Signora altri 35 milioni di euro, da versare in un'unica rata nelle casse dell'Atletico Madrid. Una cifra importante, che Cherubini vorrebbe diluire in qualche maniera. Certamente un grimaldello per ottenere un abbassamento di costo, potrebbe essere lo scarso apprezzamento che avrebbe il "Cholo" Simeone nei confronti dello stesso Morata. In ogni caso, il coltello dalla parte del manico - purtroppo per la Juventus - è dalla parte dei colchoneros che potranno disporre del cartellino di Alvaro nella maniera che prediligeranno.

Calciomercato Juventus, Allegri vorrebbe Lacazette nel caso in cui Morata partisse

Max Allegri, estimatore da sempre di Alvaro Morata, vorrebbe che l'attaccante spagnolo rimanesse ad allenarsi in pianta stabile alla Continassa. Se questo non dovesse accadere, la Juventus starebbe già preparando il "piano B". Stando a quanto riportato da un portale spagnolo di Calciomercato, la società bianconera avrebbe messo sotto seria osservazione la situazione di Alexandre Lacazette.

Il forte centravanti di nazionalità francese e ora in forza all'Arsenal andrà in scadenza a fine di questa stagione e molto probabilmente non rinnoverà con i Gunners, liberandosi a parametro zero. Ovviamente, acquisire un giocatore di tale livello gratuitamente farebbe gola a diversi club ed infatti oltre che alla Juventus, su Lacazette ci sarebbe anche l'interesse di Inter e Lione.

Asensio il nome a sorpresa per la Juventus

Difficilmente il calciomercato della Juventus si fermerà a una sola alternativa. Se dovesse dunque partire Morata o Dybala (il quale non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza fra quattro mesi) la società bianconera potrebbe virare prepotentemente su un'alternativa di grande classe, ad esempio Marco Asensio. Il calciatore in forza al Real Madrid starebbe faticando a trovare un accordo con i Blancos e proprio su questa impasse tra le parti, la Vecchia Signora potrebbe intrufolarsi, strappando il giocatore alla compagine spagnola per una cifra che oscillerebbe tra i 50 ed i 60 milioni di euro.