Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare la prossima sessione di Calciomercato è quello di Khephren Thuram. L'Inter non avrebbe mai nascosto la stima per il centrocampista francese e può contare su un alleato d'eccezione che è il fratello Marcus, già nerazzurro.

Fiorentina e Torino sono invece alla ricerca di una prima punta in vista della prossima sessione di calciomercato e sono pronte a pescare in casa Sassuolo, approfittando anche del fatto che gli emiliani sono retrocessi in Serie B. Il nome che piace molto è quello di Andrea Pinamonti, che in un'annata negativa per la squadra è comunque andato in doppia cifra mettendo a segno undici reti e collezionando un assist.

Inter su Thuram

L'Inter sta cercando di risolvere le questioni di carattere societario con il possibile passaggio di proprietà da Steven Zhang a Oaktree in ballo proprio in queste ore, ma nell'attesa continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi. Il club avrebbe così sondato il terreno per Khephren Thuram, centrocampista francese del Nizza fratello di Marcus. Il giocatore piace molto essendo in grado di abbinare quantità e qualità con l'Inter che potrebbe contare su un alleato d'eccezione come Marcus Thuram: anche i rapporti tra i dirigenti e il padre Lilian sono ottimi.

Da quanto filtra, i nerazzurri starebbero lavorando sotto traccia per portare a Milano il centrocampista classe 2001 a parametro zero nel 2025, senza dunque pagare il costo del cartellino che oggi si aggira sui 40 milioni.

Molto dipenderà comunque da cosa accadrà al club e da quale sarà la linea imposta da Oaktree nel caso diventi davvero proprietario della società.

Il piano dell'Inter

Non sarà semplice per l'Inter attuare la propria strategia dato che Khephren Thuram è un profilo che piace a tanti club, tra cui la Juventus in Italia. I nerazzurri vorrebbero di fatti portare il giocatore a Milano nell'estate 2025 per andare a sostituire Mkhitaryan, che non è più giovanissimo, o Asllani qualora non dovesse fare il salto di qualità.

Inzaghi, dunque, potrebbe avere una mediana di altissimo livello formata da Barella, Calhanoglu, Frattesi, Zielinski, Thuram e uno tra Mkhitaryan e Asllani. Ovviamente ad oggi è solo un'ipotesi, come ribadito molto dipenderà dai destini del club dato che al riguardo non sono da escludersi neanche delle cessioni eccellenti nel prossimo futuro.

Fiorentina e Torino su Pinamonti

Andrea Pinamonti difficilmente resterà al Sassuolo nella prossima stagione dopo la retrocessione in Serie B. Il centravanti, nonostante il rendimento di squadra negativo ha comunque fatto discretamente andando in doppia cifra e segnando undici reti. Su di lui c'è da segnalare il forte interesse di Fiorentina e Torino. Entrambi i club possono avere le carte in regola per arrivare al giocatore. I viola potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Nzola, che difficilmente resterà a Firenze anche nella prossima annata. Il Toro, invece, potrebbe offrire Pietro Pellegri, anche per permettergli di giocare con maggiore continuità. Ad oggi il cartellino dell'ex Inter vale circa 10 milioni di euro.