In queste ore, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita di domenica 13 febbraio contro l'Atalanta. Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Federico Chiesa, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. Quest'ultimo nella giornata di ieri 11 febbraio ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo ma contro i nerazzurri non sarà ancora a disposizione. Bernardeschi riprenderà ad allenarsi in gruppo a partire dal 14 febbraio e sarà convocato per il derby del 18 febbraio. Questo pomeriggio 12 febbraio la Juventus svolgerà la rifinitura e Massimiliano Allegri dovrà sciogliere i dubbi di formazione.

In questa seduta il tecnico livornese deciderà definitivamente se confermare il tridente formato da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. La sensazione è che la Juventus, contro l'Atalanta, si affiderà alle sue tre stelle.

Dubbi in mezzo al campo

Per la partita contro l'Atalanta i dubbi più grandi per la Juventus saranno a centrocampo. Infatti, in cabina di regia dovrebbe tornare Manuel Locatelli. Ma resta da capire chi giocherà ai suoi lati. Le opzioni per Massimiliano Allegri sono parecchie la prima porterebbe a Denis Zakaria che potrebbe agire proprio al fianco di Manuel Locatelli. A completare il reparto potrebbe esserci Adrien Rabiot. Ma la Juventus può contare anche su Weston McKennie.

L'americano è molto bravo nell'inserimento e dunque, Massimiliano Allegri dovrà decidere se optare per lui che potrebbe portare più dinamismo oppure se affidarsi ai giocatori più fisici. Questo dubbio, probabilmente l'allenatore della Juventus se lo porterà fino a poche ore prima della partita contro l'Atalanta.

In difesa, invece, non dovrebbero esserci grandi sorprese e Allegri dovrebbe affidarsi a Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt.

Mentre sulle fasce c'è qualche piccolo dubbio anche se sulla destra dovrebbe tornare Danilo e a sinistra potrebbe agire Alex Sandro. Quest'ultimo, però è in ballottaggio con De Sciglio.

Assente Bernardeschi

Per la gara contro l'Atalanta la Juventus non avrà ancora a disposizione Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino è in fase di recupero e il suo rientro è previsto per il derby del 18 febbraio.

Bernardeschi è un giocatore impotente per Allegri e in conferenza stampa il tecnico ha sottolineato che senza l'esterno classe 94 difficilmente potrà schierare un centrocampo a due. Inoltre, nelle prossime settimane, Bernardeschi tratterà con la Juventus il rinnovo di contratto. La volontà delle parti sembra quella di procedere insieme. Il club bianconero proporrà al suo numero 20 un prolungamento a 4 milioni bonus compresi.