La Juventus dopo il pareggio ottenuto in campionato contro il Torino è attesa dagli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. Martedì 22 febbraio la squadra bianconera sarà impegnata nel match di andata in terra spagnola.

A livello di regolamento occorre ricordare che da questa stagione è stata introdotta, da parte della UEFA, la nuova regola sui gol in trasferta, che non avranno più il valore delle scorse stagioni. In poche parole conterà sempre la somma dei gol fra andata e ritorno. In caso di parità di realizzazioni si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori.

Emery dovrebbe affidarsi a Lo Celso

Uno degli acquisti principali del mercato di gennaio per il club del "sottomarino giallo" è stato quello di Lo Celso, trasferitosi dal Tottenham al Villareal. L'argentino sarà titolare contro la Juve e dovrebbe giocare in una posizione avanzata rispetto al suo ruolo naturale di centrocampista.

In porta ci sarà Emery Rulli, difesa a quattro con Foyth (altro nuovo arrivo dal Tottenham), Albiol, Pau Torres e Pedraza. Centrocampo a quattro con Chukwueze, Capoue, Iborra e Alberto Moreno. Lo Celso dovrebbe giocare a supporto di Danjuma.

Il tecnico Allegri dovrebbe schierare McKennie a supporto di Vlahovic

Tante le assenze per Allegri in difesa, per questo motivo il tecnico della Juventus potrebbe essere costretto a schierare come difensore centrale Danilo a fianco di De Ligt.

Szczesny sarà titolare in porta, con Cuadrado che dovrebbe giocare terzino destro. Sulla fascia sinistra possibile titolare De Sciglio, rispetto preferito ad Alex Sandro. Pellegrini ha rimediato una contusione al ginocchio e potrebbe non recuperare. A centrocampo dovrebbe essere confermato Zakaria, Arthur Melo potrebbe essere preferito a Locatelli, invece Rabiot dovrebbe essere schierato come mezzala sinistra.

In attacco, al posto di Dybala, che ha avuto un problema muscolare contro il Torino, potrebbe giocare McKennie. L'argentino potrebbe recuperare per la panchina e magari essere utile nel secondo tempo. Vlahovic e Morata dovrebbero giocare titolari nel settore avanzato.

Le probabili formazioni di Villareal e Juventus

Villareal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Iborra, Alberto Moreno; Lo Celso, Danjuma. Allenatore Unai Emery

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, De Sciglio; Zakaria, Arthur Melo, Rabiot; McKennie, Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri.