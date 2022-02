La Juventus è al lavoro in questi giorni per le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Il Consiglio d'Amministrazione previsto dal 23 febbraio sarà importante per decidere il futuro professionale di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Intanto però si valutano anche i rinforzi importanti per il Calciomercato estivo. I soli acquisti di Zakaria e Vlahovic non bastano per migliorare una squadra che ha bisogno di altra qualità, soprattutto a centrocampo. Inoltre servono rinforzi sulle fasce, in particolar modo sulla fascia destra, in considerazione del fatto che Cuadrado ha 34 anni e Danilo 31.

Per questo secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe acquistare Wilfried Singo, centrocampista ivoriano del Torino classe 2000. Anche in Juventus-Torino ha dimostrato di essere un giocatore cresciuto molto creando non pochi problemi prima a Pellegrini e poi a De Sciglio. Con Juric sembra essere migliorato ulteriormente rispetto alle sue prime stagioni al Torino. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Il giocatore Singo potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus nel calciomercato estivo potrebbe rinforzare non solo il centrocampo ma anche la difesa. Non ci riferiamo al ruolo di centrale ma anche a quello da terzino.

A proposito di terzini, in caso di partenza di Alex Sandro potrebbe arrivare anche un giocatore per la fascia sinistra. Anche in questo caso l'investimento potrebbe riguardare un giovane classe 2000, piace Andrea Cambiaso del Genoa, in scadenza di contratto con la società ligure a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, somma che potrebbe arrivare proprio dalla partenza di Alex Sandro, che potrebbe trasferirsi al Wolverhampton.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il centrocampo. Fra i giocatori seguiti ci sono Douglas Luiz dell'Aston Villa, valutato circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera: Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro.