Entra nel vivo la settimana che porterà il Crotone di Francesco Modesto ad affrontare, in trasferta, il Benevento. La squadra giallorossa, alle prese con diversi casi di positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, ha dovuto saltare nel weekend la trasferta del "San Vito - Marulla" di Cosenza. Dall'ambiente campano emergerebbe però un cauto ottimismo in merito alla disputa della gara. Il match metterà ancora una volta faccia a faccia squali e sanniti, dopo la vittoria (0-2) pervenuta nella gara del girone d'andata per il Benevento.

Crotone, Modesto sfida Caserta

La gara nella gara del "Ciro Vigorito" sarà quella rappresentata dal confronto tra due allenatori giovani come Fabio Caserta e Francesco Modesto. Nei tre precedenti incontri tra i due tecnici a vincere è stato sempre l'allenatore del Benevento. Una storia incrociata quella dei due allenatori, con Fabio Caserta che in estate era stato per alcune settimane accostato proprio alla panchina dei rossoblù. Se per lui la stagione sembra procedere in linea con i programmi della società, per Francesco Modesto l'epilogo potrebbe essere amaro con una retrocessione inaspettata che sembra concretizzarsi giornata dopo giornata.

Benevento in vantaggio contro il Crotone

Sono diciannove i confronti tra Benevento e Crotone in terra di Campania, uno score che vede i padroni di casa favoriti con 12 vittorie, 4 pareggi e 3 vittorie per il Crotone.

Nel girone d'andata il Benevento riuscì già a vincere, nettamente, il primo confronto stagionale. All'Ezio Scida la squadra di Fabio Caserta è riuscita ad imporsi per 0-2 con le reti siglate da Letizia e Lapadula. Il turno della 29esima giornata di Serie B che è in programma sabato 12 marzo alle ore 16:15, rappresenterà una sorta di testa-coda in classifica.

I Sanniti, in zona Play-Off ambiscono all'aggancio ad una delle prime due posizioni, mentre gli squali - penultimi - saranno chiamati a vincere a tutti i costi per mantenere accesa la fiammella della speranza dei Play-Out.

Crotone, continua il silenzio stampa

Come annunciato a pochi giorni dall'ultima gara contro l'Alessandria, il Crotone prosegue nel suo silenzio stampa.

Nessun calciatore o tesserato ha rilasciato dichiarazioni in queste giornate. L'ultimo ad avere espresso il suo pensiero è stato - in via eccezionale - il Direttore Sportivo Giuseppe Ursino, a caldo, a termine del confronto contro i Grigi concluso per 0-0. Una situazione surreale quella vissuta a Crotone, con una squadra allestita in estate per puntare a un campionato di vertice ma che invece si trova a fare i conti con la concreta possibilità di abbandonare la cadetteria.