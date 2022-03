Il Paris Saint Germain, dopo la brutta sconfitta maturata in Champions League contro il Real Madrid, potrebbe decidere di fare spesa in Italia per potenziare notevolmente la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mauricio Pochettino non dovrebbe essere confermato sulla panchina dei transalpini che avrebbero dunque messo nel mirino Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter piacerebbe per la mentalità europea e per il gioco che garantisce alle sue squadre ma sarebbe vicino al rinnovo con la società presieduta dagli Zhang. I francesi, dunque, starebbero pensando anche all'ex Chelsea, Antonio Conte e potrebbero allacciare i contatti in estate.

Il Paris Saint Germain vorrebbe il terzino del Milan e potrebbe cedere Donnarumma

Per quanto riguarda i rinforzi alla rosa, il Paris Saint Germain starebbe pensando di potenziare la corsia mancina con le prestazioni di Theo Hernandez. L'esterno piacerebbe molto per la sua attitudine difensiva ma i rossoneri avrebbero intenzione di blindarlo e lo valuterebbero circa cinquanta milioni di euro. Il direttore sportivo Leonardo, però, potrebbe convincere la sua ex squadra mettendo sul piatto come anticipo le prestazioni di Thilo Kehrer, valutato circa venti milioni di euro e che non sarebbe centrale nel progetto della società presieduta da Al-Khelaifi.

L'imprenditore arabo avrebbe inoltre intenzione di rinforzare notevolmente la difesa con le prestazioni di De Ligt.

Per assicurarsi le prestazioni del calciatore della Juventus, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Gianluigi Donnarumma, valutato circa sessanta milioni di euro. L'ex Milan sarebbe stato criticato aspramente dopo l'errore che ha conceso a Karim Benzema di iniziare la rimonta che si è poi conclusa con un netto 3-1 per la formazione allenata da Carlo Ancelotti.

Donnarumma piacerebbe molto ai bianconeri che lo avrebbe già sondato prima che si svincolasse dal Milan ma il suo stipendio sarebbe proibitivo per il club presieduto dagli Agnelli. Le trattative però potrebbero partire al termine di questa stagione calcistica.

Il Milan apprezzerebbe il calciatore olandese

La squadra allenata da Stefano Pioli potrebbe essere rinforzata grazie alle prestazioni di Noa Lang.

Il talento del Brugge potrebbe agire in tutto il reparto offensivo anche come trequartista e sarebbe molto congeniale ai meccanismi tattici della squadra. La sua valutazione sarebbe già molto alta perché servirebbero circa trenta milioni di euro per acquisirne il tavolino. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus ma anche altri club d'Europa, attratti dagli 8 gol e 13 assist in 38 partite.