Neppure il tempo di smaltire la sconfitta del "Cino e Lillo Del Duca" in casa dell'Ascoli (2-1) che il Crotone, sempre più ulin difficoltà, è chiamato a scendere nuovamente in campo all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Il match è in programma nella giornata di mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 18:30. La penultima posizione in classifica di Serie B ha gettato benzina sul fuoco nelle ultime ore in casa rossoblù. Nell'occhio del ciclone pare essere la posizione del tecnico Francesco Modesto.

Modesto crede nella salvezza del Crotone

Alla vigilia della contesa contro i nerazzurri è stato il tecnico Francesco Modesto a presentare la gara ai microfoni della società calabrese.

Queste le sue affermazioni: "Lo spirito della squadra sarà simile a quello della gara contro l’Ascoli. Peccato per il risultato perchè non ci aspettavamo questa sconfitta vista la partita fatta dai ragazzi. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e fare quanti più risultati utili possibile. La salvezza? Noi dobbiamo crederci sempre. Le partite ci sono, sono 12 gare importanti per noi. Sulle responsabilità, io lo sono come allenatore. Le responsabilità vanno però suddivise in tutti i modi. Assenze? Saranno quasi tutti a disposizione".

Classifica difficile per il Crotone

Con 15 punti in classifica ottenuti in 26 giornate il Crotone, penultimo in classifica, risulta distanziato di ben 8 punti dalle formazioni attualmente in zona play-out, ossia Cosenza e Alessandria.

A pesare sono inoltre gli scontri diretti per gli squali: contro il Cosenza sono arrivati una sconfitta e un pareggio in stagione, contro l'Alessandria invece per adesso è arrivato un k.o. in attesa della sfida in programma domenica 6 marzo. Da cosa ripartire quindi? Come suggerito dal tecnico Francesco Modesto dall'orgoglio, dalla voglia di non mollare e di provare a scalare la classifica dando vita ad un nuovo miracolo calcistico.

Tutte cose non impossibili, magari se dovessero arrivare anche dei risultati favorevoli dagli altri campi.

Zenga il sogno dei tifosi

Nonostante il presidente Gianni Vrenna abbia confermato proprio nei giorni scorsi la fiducia al tecnico Francesco Modesto, i tifosi del Crotone starebbero spingendo per un cambio di allenatore.

Il nome suggerito da alcuni supporter sui social nelle ultime ore, anche se difficilmente percorribile, sarebbe quello di Walter Zenga.

L'ex portiere dell'Inter è stato già alla guida degli squali nel torneo di Serie A 2017-2018, sfiorando la salvezza. Ora, a distanza di alcuni anni, nonostante la retrocessione in cadetteria il suo nome continua a essere riproposto ciclicamente, segno di un buon ricordo lasciato tra la tifoseria rossoblù.