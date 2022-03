Il Milan è già concentrato sulle strategie future di Calciomercato. La dirigenza rossonera sta vagliando diverse ipotesi per rinforzare la fascia destra, visto che il futuro di Alessandro Florenzi e di Junior Messias rimane in bilico. A tal proposito i nomi maggiormente gettonati sarebbero quelli di Singo, di Noa Lang e di Bergwijn.

Milan, l'obiettivo è di rinforzare la fascia destra

Il rendimento della fascia destra rossonera in questa stagione non è stato dei migliori, specialmente se paragonato a quello della fascia sinistra, viste le prestazioni di Rafal Leao e Theo Hernandez.

Rispetto alla stagione passata è stato notevole il calo di Davide Calabria in fase offensiva ed è il motivo per il quale la dirigenza rossonera potrebbe correre ai ripari. Ci sarebbe, quindi, interesse per Noa Lang che il Club Brugge valuta 25 milioni di euro e per Steven Bergwijn del Tottenham che ha lo stesso prezzo. Poi c'è Domenico Berardi, obiettivo difficile da raggiungere, visto che in questa stagione ha doppia cifra di gol e assist. Al momento il Milan non ha in programma di accelerare, ma è consapevole che bisogna fare qualcosa per affrontare il problema relativo alla fascia destra.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Renato Sanches sembra destinato a vestire rossonero, mentre Yacine Adli e Tommaso Pobega torneranno dai prestiti

Calciomercato Milan, ipotesi Singo per la difesa

Secondo le ultime notizie i rossoneri hanno preso di mira Wilfried Singo, che con il Torino sta avendo un ottimo rendimento, avendo accumulato 3 gol e 4 assist in 25 partite di campionato in questa stagione.

Tuttavia, i rossoneri non sono l'unico club interessato ad acquistarlo, perché anche il Tottenham e l'Arsenal hanno nel mirino il giocatore. Non solo, pure le due maggiori rivali del Milan, ossia Inter e Juventus, avrebbero l'intenzione di fare un'offerta per l'ivoriano e la sensazione è che si possa scatenare un'asta, per la felicità del Torino, che potrebbe realizzare un'altra grossa plusvalenza.

Milan, possibile il riscatto di Florenzi

La buona prestazione che Florenzi ha messo a segno durante la partita infrasettimanale contro l'Inter ha dimostrato ancora la sua versatilità, esperienza e affidabilità.

Ha giocato 24 partite finora in questa stagione e ha segnato il suo primo gol in rossonero su punizione all'Empoli. Ora la sensazione è che si stia "guadagnando" il trasferimento definitivo al Milan a fine stagione, che costerebbe 4,5 milioni di euro.