Il Milan si sta preparando ad affrontare l'ultima avvincente fase della stagione, che vede i rossoneri in piena lotta per il titolo di campione d'Italia. Il club rossonero, però, è anche molto attivo sul mercato e sarebbe in vantaggio nella corsa che porta al giocatore del Lille, Sven Botman.

Allo stesso tempo, però, la dirigenza dovrà fare i conti con qualche addio che sembra essere sempre più probabile. I giocatori che potrebbero lasciare il Milan la prossima estate sono: Antonio Mirante, Alessio Romagnoli, Alessandro Florenzi, Franck Kessie, Junior Messias e Zlatan Ibrahimovic.

Milan, rossoneri in vantaggio per Botman

Il giornalista Fabrizio Romano ha recentemente fornito alcuni aggiornamenti riguardo due operazioni su cui il Milan sta lavorando in vista del mercato estivo. Il club rossonero sarebbe pienamente inserito nella corsa a Sven Botman e al momento è in vantaggio sul Newcastle United. L'acquisto di Botman sarebbe un investimento importante per il futuro difensivo del Milan.

Il giocatore, dal canto suo, avrebbe preso la sua decisione. Nei giorni scorsi, i suoi agenti avrebbero raggiunto un’intesa di massima con i dirigenti del Milan per un contratto quinquennale che dovrebbe garantire al calciatore uno stipendio-base di 3,5 milioni di euro netti. Grazie allo sconto fiscale previsto dal Decreto Crescita, l’ingaggio di Botman, al lordo, costerà poco più di 5 milioni a stagione al club rossonero.

Cifra importante ma in linea con il "tetto" imposto dalla proprietà.

Inoltre, il Milan avrebbe avuto colloqui con l'entourage di Noussair Mazraoui e l'esterno dell'Ajax è una possibilità per la fascia destra. Il Barcellona, però, pare avvantaggiato per ingaggiare il nazionale marocchino allo stato attuale delle cose, quindi per i rossoneri è necessario lavorare ancora per battere la concorrenza

Milan, possibili diversi addii in estate

Inoltre Maldini e Massara devono risolvere sei situazioni da qui a giugno relativamente a sei giocatori attualmente in rosa e prenderanno le loro decisioni in base alle esigenze di Stefano Pioli per la prossima stagione.

Antonio Mirante, terzo portiere rossonero, è arrivato nella stagione in corso dopo l'infortunio di Mike Maignan come opzione d'emergenza, ma l'ex portiere della Roma con ogni probabilità partirà a giugno. Il piano del Milan è quello di far crescere un giovane portiere dietro Maignan e Tatarusanu. Un altro giocatore in bilico è Alessio Romagnoli: al capitano del Milan è stato offerto un rinnovo di contratto - in scadenza il 30 giugno - a circa la metà di quello che guadagna attualmente (6 milioni netti) e al momento l'accordo non è sicuramente vicino, con la Lazio interessata al difensore.

Riguardo ad Alessandro Florenzi, il Milan sarebbe soddisfatto della seconda parte di stagione che sta vivendo, ma non ha ancora deciso se eserciterà l'opzione di riscatto da 4,5 milioni di euro. I rossoneri potrebbero chiedere uno sconto, ma ci sono alternative allettanti come Mazraoui dell'Ajax, che sarebbe a parametro zero.

Sicuramente il caso più spinoso è quello di Franck Kessie: le possibilità che l'ivoriano rimanga sono molto basse e la sua partenza a parametro zero pare concreta. La migliore offerta per lui finora è dell'Aston Villa, ma l'ivoriano preferirebbe il Barcellona, ​​con il quale sarebbe in corso una trattativa.

Junior Messias potrebbe avere lo stesso destino di Florenzi, infatti l'esterno è costato 2,6 euro in prestito pagato e per riscattarlo dal Crotone i rossoneri dovrebbero pagare 5,4 milioni di euro in più.

Come per Florenzi, non è da escludere che se decideranno di tenere il brasiliano chiederanno uno sconto.

Su Zlatan Ibrahimovic, Paolo Maldini ha chiarito che se Ibrahimovic vuole continuare a giocare, allora se ne discuterà.a per ovvie ragioni lo svedese dovrebbe accontentarsi di un ruolo da comprimario.