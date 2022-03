L'Inter, come diverse squadre del campionato italiano di calcio, sta già riflettendo sul da farsi per la prossima stagione sul piano del Calciomercato.

Le voci di corridoio vorrebbero la compagine del biscione in attenta riflessione su almeno due calciatori attualmente agli ordini di Simone Inzaghi, ossia Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che potrebbero lasciare i nerazzurri a fine stagione.

Arturo Vidal potrebbe lasciare l'Inter e al suo posto arrivare Kanté dal Chelsea

Arturo Vidal ha sempre fatto della "feroce" aggressività e dell'esuberanza fisica le sue doti primarie, ma sta affrontando tuttavia un periodo di evidente calo.

L'età che avanza e un calcio sempre più dinamico, hanno evidenziato le difficoltà di un atleta che non viene considerato da quasi due anni un titolare fisso. Inoltre, le prestazioni altalenanti da subentrato dalla panchina, lo hanno reso piuttosto impopolare tra la tifoseria nerazzurra, che da lui si aspettava di più. Ultima questione, ma non per importanza, è quella economica, dato che Vidal guadagna annualmente più di 8 milioni, una cifra davvero importante per le casse di un club che vorrebbe abbassare il monte ingaggi. È di questi giorni l'indiscrezione che vorrebbe il cileno praticamente out per la prossima stagione.

Il classe '87, stando a quanto riportato dalla stampa estera, potrebbe finire al Galatasaray o al Marsiglia.

Al suo posto, l'Inter vorrebbe ingaggiare un calciatore simile per caratteristiche tecniche, ossia N'golo Kanté. Il mediano francese, campione del mondo 2018, potrebbe lasciare il Chelsea a causa del ridimensionamento che il club londinese potrebbe di fatto attuare nel prossimo futuro.

Un altro elemento che l'Inter valuterebbe a centrocampo è Leandro Paredes del Psg.

Anche Alexis Sanchez sarebbe sulla lista dei partenti

L'altro cileno dei nerazzurri, ossia Alexis Sanchez, quest'anno sta regalando soddisfazioni abbinate a delusioni e pure lui potrebbe lasciare il club interista a fine stagione.

L'attaccante, che nel 2022 spegnerà 34 candeline, avrebbe uno stipendio troppo pesante per la compagine milanese, la quale starebbe valutando se trovare una soluzione con il calciatore, ad esempio rescindendo il suo contratto e liberandolo pagandogli una clausola da 4 milioni, o se invece ascoltare le eventuali offerte dei club in giro per il mondo. Al suo posto potrebbe arrivare alla Pinetina il giovane italiano Gianluca Scamacca, centravanti di peso in forza attualmente al Sassuolo.