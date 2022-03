Siamo ancora a marzo ma Inter e Juventus sarebbero già al lavoro per potenziare le rispettive rose per il prossimo campionato. In particolare - secondo alcune indiscrezioni - entrambe avrebbero nel mirino dei giocatori del Paris Saint Germain: i bianconeri potrebbero puntare sul portiere Gianluigi Donnarumma, mentre i nerazzurri vorrebbero potenziare il centrocampo con le prestazioni di Leandro Paredes.

Inter, piacerebbe Paredes

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter starebbe pensando ingaggiare Leandro Paredes per avere in rosa l'alter ego di Marcelo Brozovic.

Il croato dovrebbe rinnovare il sul contratto, ma il club vorrebbe avere in rosa un calciatore con le caratteristiche per alternarsi con lui.

L'argentino, peraltro da tempo accostato anche alla Juventus, ha il contratto in scadenza nel 2023. L'ex Empoli e Roma sarebbe valutato circa 30 milioni di euro, ma i transalpini potrebbero essere disposti a trattare sul prezzo per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione successiva.

Un nodo sarebbe rappresentato dall'oneroso ingaggio percepito dal giocatore che, però, potrebbe essere in qualche modo alleggerito dai vantaggi fiscali offerti dal "decreto crescita", vigente in Italia per chi proviene dall'estero.

Le caratteristiche di Paredes, molto abile anche nei calci piazzati, sono congeniali ai meccanismi tattici di Simone Inzaghi, che sarebbe dunque lieto di inserirlo in rosa.

La Juventus sarebbe alla finestra per Donnarumma

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Psg già al termine della stagione. I rumors in tal senso sono aumentati dopo le critiche subite per l'errore che ha regalato il gol del pareggio a Benzema nella partita poi persa contro il Real Madrid negli ottavi di Champions League. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe nuovamente la Juventus, che lo aveva già trattato in precedenza.

A parlare della possibile trattativa è stato il giornalista Paolo Paganini.

"Mi giunge voce che la permanenza di Donnarumma al Psg sia in discussione e sullo sfondo ci sarebbe, di nuovo, la Juventus", ha dichiarato il giornalista di Rai Sport, secondo il quale l'estremo difensore potrebbe dunque ritornare in Italia.

Donnarumma avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro e un ingaggio che pare essere fuori dalla portata economica per la Juventus. Sarebbe inoltre necessaria necessaria la cessione dell'attuale portiere bianconero Szczesny, prima di intavolare una trattativa con i transalpini per l'estremo difensore della nazionale italiana.