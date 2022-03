Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare la rosa dell'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La dirigenza bianconera sembrerebbe ritornata su Hamed Junior Traorè, talento del Sassuolo finalmente esploso sotto la gestione di Dionisi. Il centrocampista della Costa d'Avorio ha beneficiato della cessione di Jeremie Boga all'Atalanta e dei tanti problemi fisici di Filip Djuric per ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico del tecnico neroverde, diventando così un punto fermo.

Grazie a grandi prestazioni, il classe 2000 ha attirato su di sé l'interesse di alcuni top club italiani, come appunto la Juventus.

La società juventina sta monitorando la situazione con grande attenzione e potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro, per accaparrarsi le prestazioni del fantasista. Sono due gli aspetti da prendere in considerazione, ovvero il forte interesse del Napoli di Aurelio De Laurentiis, pronto a sostituire Insigne con un acquisto importante, ma soprattutto la vicenda Dybala: in caso di rinnovo contrattuale, difficile l'arrivo di un calciatore importante nel ruolo già occupato dalla Joya, mentre in caso di addio, la Vecchia Signora potrebbe ritornare sul mercato per ricoprire il buco lasciato vuoto dal dieci argentino.

Juve, possibile tentativo per Araujo

Oltre alla possibilità di rinforzare il reparto offensivo, la Juventus sta lavorando per rinforzare anche gli altri reparti della rosa a disposizione di Allegri. In particolare, per quanto concerne la difesa, i bianconeri stanno monitorando la situazione di Ronald Araujo, difensore uruguaiano in forza al Barcellona, che con l'arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana ha dimostrato una grande crescita, diventando un perno della difesa assieme al totem Gerard Piquè.

Nonostante ciò, il classe '99 potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il club catalano in scadenza nel 2023 e lasciare Barcellona nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Ciò è determinato dall'acquisto di Christensen dal Chelsea, che potrebbe influire sul minutaggio del centrale uruguaiano.

Per questo, la Juventus sarebbe interessata al calciatore, e in caso di mancato rinnovo con il Barcellona, potrebbe effettuare un tentativo per accaparrarsi le prestazioni del centrale difensivo che completerebbe il pacchetto di difensori a disposizione di Max Allegri. Oltre al centrale blaugrana, la Vecchia Signora valuta anche altri profili come Alessio Romagnoli del Milan, nel mirino anche della Lazio.