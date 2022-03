L'uscita dalla Champions League ha provocato molte polemiche in casa Juventus, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Dal giorno dopo infatti, lo staff bianconero si sarebbe messo sotto con il lavoro per anticipare tutti in vista della prossima sessione di Calciomercato per diversi elementi.

Cherubini, oltre al possibile colpo Rudiger, avrebbe messo nel mirino diversi nomi per potenziare la rose del 2022/23 e tra i candidati per vestire la maglia della Vecchia Signora, spunterebbe pure il nome di Riyad Mahrez.

Juventus, Riyad Mahrez nel mirino dei bianconeri

Dalle pagine di calciomercato internazionale si legge insistentemente come il Manchester City vorrebbe fare all-in nella prossima estate per Haaland. L'acquisto del norvegese potrebbe costare molto al club inglese, che di conseguenza starebbe pensando di vendere diversi giocatori del proprio reparto offensivo.

Uno dei profili che potrebbe finire sul banco delle cessioni, sarebbe quello di Riyad Mahrez. L'esterno algerino ha mostrato il suo valore, non solo sotto la guida di Guardiola, ma anche precedentemente con il Leicester di Ranieri, con cui vinse la Premier League del 2015/16.

Il classe '91 farebbe al caso della Juventus, che con Chiesa sulla fascia opposta e Vlahovic al centro, formerebbe un trio offensivo di livello europeo.

Su Mahrez ci sarebbe anche l'attenzione del PSG e del Barcellona.

Juventus, dalla Premier League potrebbero arrivare i rinforzi per la prossima stagione

La Premier League è senza dubbio uno dei campionati più competitivi del mondo, insieme alla Liga spagnola. Non è certamente un caso che ai quarti di finale di Champions League, ben sei squadre su otto facciano parte di queste due leghe.

La Juventus, vogliosa di tornare in lotta per le competizioni internazionali, guarderebbe in particolare a diversi club inglesi. Da giorni circola il rumors di un presunto accordo che i bianconeri avrebbero raggiunto con Antonio Rudiger del Chelsea, [VIDEO] inoltre Allegri sognerebbe Jorginho per il proprio centrocampo.

La Juventus potrebbe salutare Dybala a fine anno

Continuando a parlare del reparto offensivo della Juventus, i bianconeri a fine anno potrebbero dover sostituire Dybala. Gli agenti dell'attaccante parleranno questo lunedì con la società torinese, ma un accordo tra le due parti non è affatto scontato.

Sul giocatore si sarebbe inserito nelle ultime settimane l'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone, forte di un rapporto che legherebbe il tecnico argentino al calciatore classe '93.