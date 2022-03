La Juventus, domenica 20 marzo, è tornata alla vittoria nel match contro la Salernitana dopo l'eliminazione dalla Champions League. I bianconeri adesso sono ad un solo punto in classifica dall'Inter e il weekend del 2/3 aprile ci sarà proprio lo scontro tra la squadra di Massimiliano Allegri e i nerazzurri. Adesso, però, ci sarà la sosta e la Juventus spera di poter recuperare qualche infortunato. Al termine del match contro la Salernitana, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn e in particolare si è soffermato sulle ore che hanno preceduto proprio la sfida contro il club campano: "Screzio con Dybala?

Buon rapporto con Paulo come con tutti i giocatori, poi ovvio che possono esserci screzi, io poi sono una persona molto diretta".

La Juventus risponde sul campo

Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League la Juventus poteva rispondere solo sul campo e lo ha fatto vincendo contro la Salernitana. I bianconeri hanno ottenuto i tre punti grazie a Paulo Dybala e Dusan Vlahovic. Adesso la Juventus è ad un solo punto dall'Inter e dopo la pausa ci sarà proprio la sfida contro i nerazzurri. Al termine del match contro la Salernitana, Massimiliano Allegri si è soffermato sul futuro di Paulo Dybala: "Dybala lontano dalla Juve? Non lo so, sono in linea con la società". Inoltre, il tecnico livornese ha sottolineato che ci sono anche altri giocatori come Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Mattia Perin e Mattia De Sciglio che vanno in scadenza a giugno.

Adesso nella pausa è possibile che la società analizzi proprio la questione dei rinnovi.

La Juventus si avvicina alla testa della classifica

Nelle ultime settimane, la Juventus è riuscita a rosicchiare parecchi punti alle concorrenti. Massimiliano Allegri ha sempre sottolineato che la squadra non è in corsa per lo scudetto. Ma al termine del match contro la Salernitana, il tecnico livornese ha alzato un po' l'asticella parlando per la prima volta di secondo posto: "Ora siamo a -4 dal secondo posto ed è un bel traguardo".

Inoltre, dopo la sosta ci sarà la tanto attesa sfida contro l'Inter e la Juventus vincendo potrebbe proprio sorpassare la squadra nerazzurra. Anche se va sottolineato che il club lombardo ha una partita in meno. La speranza della Juventus è quella di arrivare al meglio alla fase finale di campionato e soprattutto sarà importante recuperare gli infortunati.

Alcuni dei giocatori acciaccati sono già tornati come per esempio Chiellini e Dybala e proprio delle condizioni del capitano bianconero ne ha parlato Massimiliano Allegri: "Lo consegniamo alla nazionale lindo e pinto". Adesso la Juventus godrà di alcuni giorni di riposo e poi chi non andrà in nazionale tornerà ad allenarsi alla Continassa.