L'Inter sarebbe già al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista del prossimo Calciomercato estivo. In particolare il club nerazzurro ha la necessità di rinforzare il reparto offensivo, dopo le prestazioni deludenti delle ultime settimane che hanno portato la squadra a ottenere soltanto sette punti nelle ultime sette partite di campionato.

Piace sempre Scamacca, ma rispunta il nome di Zapata

Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni di mercato hanno accostato nuovamente all'Inter il nome di Duvan Zapata che non sta giocando molto nell'Atalanta di Gasperini anche a causa di un infortunio.

Le sue caratteristiche piacerebbero molto a Inzaghi. La trattativa si potrebbe sbloccare sulla base di un'eventuale offerta di 20-30 milioni di euro. La scorsa estate ci sarebbe stato già un contatto fra le due società nerazzurre per il colombiano, quando Romelu Lukaku decise di trasferirsi al Chelsea, ma l'intesa non era poi stata trovata per le richieste dei bergamaschi.

Giuseppe Marotta, però, sarebbe ancora intenzionato a provare ad affondare per quella che è la prima opzione. Si tratta di Gianluca Scamacca del Sassuolo, che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro, cifra che potrebbe pure lievitare se il giocatore dovesse mantenere questi ritmi fino al termine della stagione.

I nerazzurri potrebbero decidere di abbassare le pretese cash del Sassuolo inserendo come contropartita tecnica il cartellino del portiere Ionut Radu e quello di Andrea Pinamonti. Il centravanti, attualmente in prestito all'Empoli, sarebbe seguito anche dalla Lazio di Maurizio Sarri che avrebbe necessità di ingaggiare un vice-Immobile in vista della prossima stagione calcistica.

Il Psg sarebbe interessato a Skriniar

Il Paris Saint Germain, intanto, sarebbe sulle tracce di Milan Skriniar per puntellare la difesa e - secondo alcune recenti indiscrezioni - avrebbe in mente di mettere sul piatto circa 20 milioni di euro più i cartellini del difensore Kehrer e del centrocampista Wijnaldum.

Difficilmente, però, l'Inter accetterà tale proposta, in quanto lo slovacco è considerato una pedina fondamentale per il progetto del club che, per cederlo vorrebbe un'offerta da almeno 60 milioni di euro cash.

D'altronde Skriniar è un giocatore in grado di svolgere tutti i ruoli della difesa a tre; inoltre potrebbe essere anche l'erede di Samir Handanovic per raccogliere l'eredità della fascia da capitano.