Alcune indiscrezioni di Calciomercato in arrivo dalla Spagna, vorrebbero la Juventus pronta a sostituire il partente Dybala con uno tra Memphis Depay del Barcellona e Marco Asensio del Real Madrid.

Inoltre in difesa continua a circolare con insistenza il nome di Antonio Rudiger.

Juventus, il post Dybala potrebbe avere il nome di Marco Asensio o Memphis Depay

Il post Dybala alla Continassa è già iniziato da qualche settimana e il nome più roboante accostato alla Juventus per sostituire la "Joya" potrebbe essere quello di Mohamed Salah. Per l'esterno attualmente in forza al Liverpool i bianconeri sarebbero disposti a sborsare anche una cifra importate.

Qualora però la Vecchia Signora non riuscisse a sferrare la zampata vincente nei confronti dell'egiziano, Cherubini potrebbe virare su Marco Asensio o su Memphis Depay.

Per quello che riguarda il calciatore spagnolo, quest' anno con Carlo Ancelotti non sta trovando troppo. L'estro dell'iberico è indiscutibile ma davanti ha elementi come Benzema e Vinicius. Secondo quanto riportato dalla stampa, il classe '96 potrebbe dunque lasciare il Real Madrid, co destinazione Italia. La Juventus in lui vedrebbe l'erede perfetto di Dybala e sarebbe disposta a pagare, 40 milioni di euro. I Blancos, che in Asensio scorgerebbero un talento cristallino, non vorrebbero farlo partire dalla Spagna per meno di 60 milioni di euro.

Non è escluso che un accordo possa essere raggiunto a metà strada.

Molto più semplice per la Juventus, risulterebbe essere l'operazione per Memphis Depay. L'esterno olandese che andrà in scadenza di contratto con il Barcellona nel prossimo 2023, sarebbe uno dei giocatori cedibili indicati dal nuovo tecnico blaugrana Xavi. Su di lui, diversi club avrebbero posato i propri occhi, ma secondo la stampa spagnola, la Juventus sarebbe in vantaggio su tutti.

La Juve sarebbe in vantaggio su Bayern Monaco e Real Madrid per Antonio Rudiger

Intanto Antonio Rudiger continua a essere uno dei difensori più corteggiati in Europa. Il tedesco, che molto probabilmente lascerà il Chelsea a parametro zero, avrebbe ricevuto diverse chiamate da club come Bayern Monaco, Real Madrid e Juventus.

Proprio i bianconeri, secondo quanto riportato dalla stampa iberica, sarebbero in vantaggio nella trattativa per lo stopper ex Roma, in quanto sarebbero disposti a garantirgli lo stipendio richiesto (circa 240 mila euro a settimana).