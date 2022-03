La Juventus perderà a parametro zero Dyabala a fine stagione. Questo obbligherà sostanzialmente la dirigenza bianconera a sostituire l'argentino con un nome di pari livello e stando alle indiscrezioni di Calciomercato provenienti dalla Spagna, il profilo osservato in casa Agnelli sarebbe quello di Mohamed Salah, per il quale sarebbero pronti 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il sostituto di Dybala potrebbe avere il nome di Mohamed Salah

La notizia che la Juventus avrebbe preso Cristiano Ronaldo fu etichettata dai molti come una Fake news.

Il portoghese era troppo forte e costoso per arrivare in bianconero. Dopo qualche settimana però, gli scettici dovettero cambiare idea radicalmente e la stessa cosa potrebbe succedere con il caso Salah. L'egiziano, secondo i media britannici, non vorrebbe accettare la proposta di rinnovo con il Liverpool e Klopp commentando questa indiscrezione, non è riuscito a bollarla come falsità, facendo intravede qualche crepa in casa Reds. La Juventus, stando a quanto riportato dal portale iberico todofichajes.com, avrebbe dunque già cominciato ad intavolare una conversazione con il classe 92'. Al calciatore, i bianconeri vorrebbero offrire un contratto da 10 milioni di sterline l'anno, avvalendosi chiaramente del Decreto Crescita che permetterebbe ad Agnelli, di ammortizzare una parte dello stipendio dato all'egiziano.

Salah in tutto questo è sotto contratto con il Liverpool fino al 2023. Per lasciarlo andare, i bianconeri starebbero preparando un'offerta da circa 80 milioni di euro.

Juventus, per la difesa si pensa ad uno tra Rudiger, Kolubaly, Akanji e Bremer

La Juventus non vorrebbe fermarsi al settore offensivo per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

E' piuttosto evidente come la Vecchia Signora necessiti di almeno un calciatore per il reparto difensivo. Il profilo di Antonio Rudiger sarebbe il preferito, vista soprattutto la situazione che ha colpito il Chelsea ed in particolar modo il suo presidente Abramovich. Qualora il tedesco non dovesse andare in porto, seguendo la stampa estera, i bianconeri avrebbero adocchiato almeno tre profili differenti.

Manuel Akanji, stopper svizzero in forza al Borussia Dortmund. Il ventiseienne non avrebbe intenzione di rinnovare con il club giallonero e per portarlo via dalla Germania, ci potrebbero volere circa 30 milioni di euro. Il secondo nome della lista stilata da Cherubini sarebbe Bremer. Il brasiliano potrebbe scatenare un'asta di calciomercato, in quanto diversi club della nostra Serie A, gli avrebbero messo già da tempo gli occhi addosso. Ultimo, ma non di certo per importanza, ci sarebbe il nome di Koulibaly. Il senegalese andrà in scadenza con il Napoli nel prossimo 2023 e De Laurentiis potrebbe non avere quella forza economica per trattenerlo ancora nel capoluogo partenopeo.