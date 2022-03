La Juventus in queste ore ha già messo nel mirino la gara contro lo Spezia. Per questa partita si dovrebbe attenuare un po' l'emergenza visto che Massimiliano Allegri ritroverà Paulo Dybala e probabilmente anche Federico Bernardeschi e Daniele Rugani. Ma la Juventus dovrà rinunciare a Leonardo Bonucci: il numero 19 juventino ha riportato un elongazione al soleo e le sue condizioni verranno rivalutate tra sette giorni. Dunque, resta da capire se Bonucci potrà essere a disposizione per la partita contro il Villarreal. La speranza della Juventus è di recuperare più giocatori possibili per la sfida del 16 marzo.

Allegri farà pochi cambi

Massimiliano Allegri, in queste settimane, ha dovuto fare i conti con diversi infortuni e nelle ultime partite l'emergenza è stata quasi totale. In difesa, a centrocampo e in attacco gli uomini erano davvero contati. Per questo motivo sono stati aggregati alla prima squadra diversi giocatori della Juventus Under 23. Adesso, però, la Juventus sta recuperando qualche pedina e in particolare il rientro di Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Daniele Rugani si sta avvicinando. Il numero 10 juventino sarà certamente a disposizione per la gara del 6 marzo contro lo Spezia. Probabilmente anche Federico Bernardeschi e Daniele Rugani saranno convocati per la sfida contro i liguri.

Per questa partita ci sarà qualche cambio anche se le novità non saranno moltissime. Una di queste sarà il ritorno tra i titolari di Juan Cuadrado. Il numero 11 juventino sarà schierato nel tridente con Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Mentre a centrocampo saranno confermati Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot.

Dybala crede nello scudetto

In questi giorni, Massimiliano Allegri ha sottolineato più volte che la Juventus non potrà vincere lo scudetto. I bianconeri, al momento, sono a 7 punti dalla coppia di testa formata da Milan e Napoli e a 5 punti dall'Inter. Per il tecnico livornese questa distanza non è colmabile. Ma in casa Juventus c'è chi la pensa diversamente e in particolare Paulo Dybala crede che la sua squadra possa ancora ambire al tricolore: "Ci sono tante partite.

Noi ci siamo, io ci credo". Inoltre, il numero 10 juventino ha sottolineato che i bianconeri devono ancora incontrare l'Inter: "Dobbiamo giocare anche contro l'Inter in casa". Infine, Paulo Dybala ha parlato del suo stato di forma: "Adesso sto bene, se il mister domenica mi fa giocare un po' ci sono". Dunque, il numero 10 juventino è pronto a tornare in squadra e confida di scendere in campo nel match contro lo Spezia del 6 marzo alle ore 18:00. Ovviamente la decisione finale sull'utilizzo di Paulo Dybala spetterà a Massimiliano Allegri. Qualcosa in più si capirà il 5 marzo quando la Juventus svolgerà un allenamento mattutino.