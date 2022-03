L'Inter sarebbe finita nel centro di un uragano di Calciomercato che potrebbe vedere Lautaro Martinez in Premier League alla corte di uno tra Arteta e Conte. Il suo sostituto, che pareva essere Dybala, potrebbe invece aver scelto l'Atletico Madrid

Dybala sarebbe il giocatore più richiesto dal Cholo Simeone

Sono ore di valutazioni quelle che sta attraversando Paulo Dybala. L'argentino, che si presuppone concluderà da protagonista sul campo la stagione [VIDEO] con la maglia della Juventus, starebbe nel frattempo scrutando con attenzione tutte le proposte arrivate al suo capezzale.

Non è un segreto che l'Inter avrebbe da tempo messo nel mirino la "Joya" ma è altrettanto giusto affermare come l'Atletico Madrid possa annoverarsi tra le formazioni più agguerrite per accaparrarsi il centravanti sudamericano. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone starebbe spingendo per garantirsi Paulo Dybala nella prossima annata e per convincere il calciatore, avrebbe coinvolto persino Rodrigo De Paul, amico e connazionale del numero 10 bianconero. L'Atletico Madrid, secondo le notizie filtrate, starebbe accelerando per arrivare alla "Joya" non solo per le sue doti tecniche, ma anche perché il presidente del club spagnolo avrebbe abbandonato definitivamente la pista Lautaro Martinez, per il quale l'Inter starebbe chiedendo una cifra troppo alta (circa 70 milioni di euro).

Attenzione però alla Premier League, perché sul "Toro" potrebbero piombare due nuove formazioni inglesi.

Lautaro Martinez sarebbe finito nel mirino di Tottenham e Arsenal

Su Lautaro Martinez si sarebbe defilato l'Atletico Madrid, che riterrebbe troppo onerosa la valutazione del giocatore fatta dal club nerazzurro. Sull'argentino però, due nuove contendenti potrebbero insidiarsi nella prossima sessione di calciomercato, il Tottenham di Antonio Conte e l'Arsenal di Mikel Arteta.

Seguendo le indiscrezioni dalla stampa estera, entrambi i club britannici avrebbero puntato il loro sguardo sul centravanti argentino. I Gunners sarebbero leggermente sfavoriti in questo duello, in quanto titubanti nello spendere una cifra vicina ai 70 milioni di euro per Lautaro mentre per quello che riguarda gli Spurs, i dubbi sarebbero molti meno.

Dopo la possibile partenza di Kane, che dovrebbe raggiungere Guardiola al Manchester City, la compagine guidata da Conte avrebbe quelle disponibilità economica per pagare Martinez senza grandi problematiche.

Calciomercato Inter, il nome del futuro potrebbe essere quello di Gianluca Scamacca

In tutto questo l'Inter potrebbe ritrovarsi senza Lautaro Martinez e senza il suo sostituto naturale che pareva essere Paulo Dybala. La società nerazzurra dunque, non vorrebbe farsi trovare impreparata e avrebbe accelerato le trattative per Gianluca Scamacca, giovane attaccante del Sassuolo che piace tanto anche alla Juventus e al Mlian.