La prossima estate l'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto arretrato visto che tutte le alternative ai tre titolarissimi sono in scadenza di contratto, da Andrea Ranocchia a Aleksander Kolarov, passando per Danilo D'Ambrosio. Tanti sono stati i nomi accostati alla società nerazzurra, con Gleison Bremer sempre in pole position, anche se il brasiliano potrebbe sostituire Stefan De Vrij al centro della difesa, nell'undici titolare. Un altro giocatore che, però, sarebbe finito nel mirino del club meneghino è Cesar Azpliculeta, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno.

Anche il Napoli ha cominciato a guardarsi intorno per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti la prossima estate. Sicuramente qualcosa sarà fatto in attacco, visto l'addio di Lorenzo Insigne e le incognite su Dries Mertens, in scadenza di contratto. Nel mirino ci sarebbe sempre Joao Pedro, accostato ai partenopei anche a gennaio e in uscita dal Cagliari.

La strategia dell'Inter per arrivare a Azpiliculeta

La prossima estate potrebbe essere caratterizzata da tanti giocatori in uscita dal Chelsea. Le vicende societarie, infatti, hanno bloccato le trattative per il rinnovo dei contratti in scadenza e, anzi, non è da escludere che altri possano lasciare Londra. Tra i giocatori in scadenza c'è Cesar Azpliculeta, jolly difensivo che Tuchel ha utilizzato sia nella difesa a tre, sia come esterno in un centrocampo a cinque.

Proprio per questo motivo su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, che gioca con lo stesso modulo dei Blues.

Il giocatore anche quest'anno, pur non essendo più giovanissimo (classe 1989), ha dimostrato di poter fare sempre la differenza. Nell'Inter potrebbe ricoprire sia il ruolo di vice Skriniar, sia il ruolo di alternativa a Dumfries, dato che con i tanti impegni tra campionato e coppe c'è sempre spazio per tutti.

A Londra Azpiliculeta ha un ingaggio di poco superiore ai 7 milioni, ma il club nerazzurro sarebbe pronto a mettere sul piatto un biennale da 5 milioni netti più bonus, con opzione per il terzo anno, che grazie al decreto crescita peserebbe per meno di 8 milioni lordi a bilancio.

Napoli su Joao Pedro

La priorità del Napoli la prossima estate sarà rinforzare l'attacco, visto il sicuro addio di Insigne e i dubbi su Dries Mertens, in scadenza di contratto a giugno.

Per questo motivo gli azzurri sarebbero pronti a tornare su Joao Pedro, già sondato a gennaio. L'attaccante italo brasiliano vorrebbe lasciare il Cagliari a fine stagione per fare il grande salto nel calcio che conta. La sua valutazione si aggira sui 18-20 milioni di euro, ma nell'affare potrebbe essere inserito uno tra Petagna e Ounas, con una valutazione di 10 milioni, più conguaglio economico.