Dopo l'eliminazione dalla Champions League in casa Juventus non è ancora passata l'amarezza, d'altronde la squadra non sta rispettando quelle erano le ambizioni della società bianconera prima dell'inizio della stagione. Come accade spesso, in questi casi, il principale responsabile è considerato l'allenatore; a tal proposito non mancano le indiscrezioni che vorrebbero Max Allegri lontano da Torino a fine stagione.

Zidane sarebbe uno dei principali nomi osservati qualora Allegri dovesse andare via dalla Juventus

L'eliminazione precoce dalla Champions League ha indotto molti tifosi a puntare il dito verso mister Allegri e a sognare un tecnico più propositivo sul piano del gioco.

Occorre precisare che il tecnico livornese è legato ai bianconeri da un contratto da 7 milioni annui che scade nel 2025, quindi risulta altamente improbabile che la società voglia privarsi così anticipatamente di lui (dovendogli pagare l'ingaggio per altri tre anni), ma comunque sulle cronache sportive non mancano le ipotesi - più o meno suggestive - su chi potrebbe essere il suo eventuale sostituto, qualora dovesse dire addio.

Nei giorni scorsi è circolato il nome di Alex Del Piero, che ha da poco finito il percorso per allenare una squadra professionistica. Tuttavia, "Pinturicchio" sarebbe sul piano dell'esperienza un profilo simile a quello di Pirlo, non avendo concretamente mai allenato nessuna squadra.

Intanto sulla stampa spagnola, nelle scorse ore, è stato ipotizzato un possibile avvicinamento tra la Juventus e Zinedine Zidane. Il tecnico francese, che in maglia bianconera da giocatore ha regalato grandi emozioni, dopo aver vinto qualsiasi cosa sulla panchina del Real Madrid si è preso una lunga pausa riflessiva. Ad oggi, il transalpino sarebbe pronto a tornare in gioco: fra le tante squadre che lo vorrebbero ci sarebbero pure Newcastle, PSG e Manchester United, ma non sarebbe da escludersi una chiamata dalla chiamata della Juventus.

Calciomercato Juventus, Pogba indeciso per il futuro tra i bianconeri e il PSG

Parlando di Calciomercato, secondo le ultime indiscrezioni, Paul Pogba sarebbe sostanzialmente a un bivio. Il francese, che quasi certamente si separerà a fine stagione dal Manchester United a parametro zero, avrebbe in mente soltanto due destinazioni, la Juventus e il PSG.

AI bianconeri potrebbe percepire uno stipendio quasi dimezzato rispetto a quanto prende ora nei Red Devils, ma la scelta di cuore potrebbe far propendere il classe '93 verso la Continassa.

Per il centrocampo piacerebbe anche Rodrigo De Paul

Per il reparto di centrocampo, la Juventus starebbe osservando diversi profili. Oltre al succitato Pogba, i bianconeri potrebbero lanciare l'assalto a Rodrigo De Paul. Il mediano argentino in forza all'Atletico Madrid sarebbe un ottimo affare, visto lo stipendio che percepisce (3 milioni di euro) facilmente ammortizzabile dalla Vecchia Signora e il costo del suo cartellino, che dovrebbe essere di circa 35 milioni di euro; inoltre non è escluso un tentativo di provare ad averlo in prestito con diritto di riscatto.