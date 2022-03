La Juventus starebbe valutando come opzione di Calciomercato l'acquisto di una vecchia conoscenza della Serie A, si tratterebbe dell'ex Udinese Rodrigo De Paul, centrocampista argentino in forza attualmente all'Atletico Madrid.

Juventus, per il centrocampo si guarda in casa dell'Atletico Madrid: piacerebbe De Paul

Il calciomercato della Juventus per il prossimo anno sportivo passerebbe soprattutto dall'acquisto di almeno un centrocampista.

I bianconeri avrebbero stilato una lunga lista di papabili che Cherubini aggiornerebbe step by step. Nelle scorse ore all'elenco del Ds bianconero, si sarebbe aggiunto il nome di Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino, finito lo scorso anno dall'Udinese all'Atletico Madrid per la cifra di 35 milioni di euro, non sta vivendo la sua migliore stagione e la Vecchia Signora lo avrebbe puntato per riportarlo in Italia. L'operazione, sarebbe allettante per la Juventus sia per l'aspetto tecnico ma anche per quello economico, poiché il costo del giocatore dovrebbe essere immutato rispetto a quanto sborsarono i Colchoneros un anno fa e il calciatore percepisce uno stipendio netto di 3 milioni di euro, somma alla portata delle casse bianconere.

Per il centrocampo della Juventus piacerebbe anche il nome di Tielemans

La Juve starebbe osservando diversi profili per il reparto centrale del campo.

Uno di questi potrebbe essere Tielemans. Il centrocampista belga attualmente in forza al Leicester, in una recente intervista ha affermato che gli piacerebbe giocare in Champions League, competizione alla quale nella prossima stagione non parteciperanno le Foxes, visto il grandissimo ritardo di punteggio nei confronti della quarta in classifica in Premier League.

Le parole del calciatore sono dunque apparse come un monito per il club inglese, che potrebbe doversi "difendere" dai tentativi in sede di calciomercato di formazioni come Juventus, Manchester United e Arsenal.

La mamma-agente di Adrien Rabiot dice che il figlio non deve dimostrare nulla a nessuno

Nel frattempo la Juventus deve occuparsi anche degli affari che riguardano i calciatori attualmente in rosa.

Nelle scorse ore Veronique Rabiot, la mamma e procuratrice del calciatore francese Adrien.

L'agente del centrocampista, ha espresso in patria il proprio disappunto per come sia stata dipinta negativamente l'immagine nei confronti della sua famiglia, accusando poi la stampa di vendicarsi per le poche interviste rilasciate dal suo entourage. La donna ha poi rintuzzato, esclamando come il suo figlio-assistito non debba sostanzialmente dimostrare nulla agli altri e che il calcio sia stato troppo severo nei suoi confronti, non perdonandogli niente.